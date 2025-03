Spitzen-Keeper halten 0:0 zwischen dem FC Augsburg und Freiburg

Im Sonntagabend-Duell zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg trafen zwei formstarke Teams aufeinander, insbesondere was die Defensive angeht. Beide Torhüter hielten zuletzt regelmäßig die Null. Wenig überraschend trennten sich beide Teams also auch am 24. Spieltag mit 0:0.

Augsburg mit den besseren Chancen

Die ersten Chancen hatten die Gastgeber. In der elften Minute kam Phillip Tietz nach einem Foul an Alexis Claude-Maurice zu einem aussichtsreichen Freistoß, doch der Schuss des Stürmers war etwas unplatziert und so kein Problem für Freiburgs Keeper Noah Atubolu, der zuletzt viermal eine weiße Weste behielt.

Die beste Chance der ersten Hälfte wurde vom Hattrick-Schützen des vergangen Wochenendes, Claude-Maurice, eingeleitet. Seine Flanke verteidigten die Freiburger zu nachlässig und Frank Onyeka konnte wuchtig von der Strafraumkante abziehen. Der starke Atubolu bekam seine Hand gerade noch dazwischen und lenkte den Schuss an die Unterkante der Latte ab.

Nach einer knappen halben Stunde näherten sich die Augsburger zunehmend dem Tor der Gäste an. Fredrik Jensen setzte sich gegen Christian Günter durch und flankte vor das Tor, wo Dimitris Giannoulis aus vollem Lauf zu unpräzise abschloss.

Das 0:0 passte zu den beiden defensivstarken Teams, doch zur Halbzeit war der FCA etwas näher an der Führung. In einem guten Heimspiel setzten die Augsburger die Gäste aus Freiburg mit hohem Pressing unter Druck, störten früh und gewannen die Bälle hoch.

Dahmen hält die Null

Die zweite Halbzeit spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. Die erste gute Chance ließ etwas auf sich warten. Kurz nach seiner Einwechslung hatte Jan-Niklas Beste mit seinem ersten Ballkontakt die bis dato beste Chance für den SCF. In der Hälfte der Augsburger war halblinks plötzlich eine große Lücke, in die Merlin Röhl spielte. Beste lief alleine auf Finn Dahmen zu, der sich breit machte und seine starke Form mit einer Parade bestätigte.

Im Anschluss kam kein Team zu einer zwingenden Chance, doch wenige Sekunden vor Abpfiff brachte Arne Maier den Ball noch einmal vor das Tor, wo Steve Mounié volley nur den Pfosten traf. Schlussendlich wurden beide Teams ihrem Ruf gerecht und hielten die Null. Der FC Augsburg ist nun acht Ligaspiele ohne Niederlage, genauer gesagt vier Siege und vier Unentschieden. Das reicht in der Bundesligatabelle für Platz elf.