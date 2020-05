Fußball-Bundesliga: Seehofer hält Spielbetrieb bald für möglich

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen, warum er sich Fußballspiele ohne Zuschauer in der Bundesliga ab Mitte Mai wieder vorstellen kann. "Der Fußball ist ein Sonderfall", sagte er in der Sendung. "Ich bin dafür, wenn die Vereine das wollen, dass sie ihren Spielbetrieb jetzt mal unter diesen komischen Bedingungen weiterführen können." Man müsse aber darauf achten, dass es "nicht zu Privilegierungen kommt", so Seehofer. "Wenn die Sportler in dieser Häufigkeit getestet werden, damit man sicher ist, darf das nicht dazu führen, dass es irgendwo bei den Gesundheitsbehörden zu Engpässen bei Testungen von anderen Personen kommt."

Disziplin bei Corona-Vorsorge gefordert

Wenn trotz der Vorsichtsmaßnahmen ein Spieler positiv getestet wird, müssen laut Seehofer alle 14 Tage in Quarantäne. "Das erfordert von allen Beteiligten, von den Masseuren bis zu den Spielern höchste Disziplin bei der Corona-Vorsorge. Die müssen alles dafür tun, damit ihre Ansteckungsgefahr auf Null reduziert wird."

Entscheidung Mitte der Woche erwartet

Am kommenden Mittwoch wollen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder entscheiden, ob der Profifußball seinen Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte zuvor ein Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die restlichen neun Spieltage bis zum 30. Juni ohne Zuschauer austragen zu können. Es sieht unter anderem engmaschige Corona-Tests bei Mannschaften, Betreuern und Schiedsrichtern vor.

Kritik nach positiven Tests beim 1. FC Köln

Die Bundesligisten hatten am Donnerstag mit diesen Tests begonnen. Beim 1. FC Köln fielen drei der Tests positiv aus: zwei Spieler und ein Betreuer begaben sich nach Angaben des Vereins umgehend in eine 14-tägige Quarantäne. Andere Mitglieder des Vereins dürfen aber weitertrainieren. Die DFL sieht ihr Konzept dadurch bestätigt. Birger Verstraete, Spieler beim 1. FC Köln übte indes Kritik an der Vorgehensweise seines Vereins. "Wir werden nicht unter Quarantäne gestellt, und das ist schon ziemlich bizarr", sagte er einem belgischen Fernsehsender. Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach kritisierte das Verhalten des Vereins: "Wer mit COVID-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen. Fußball soll Vorbild sein, nicht Brot und Spiele", schrieb er auf Twitter.