FC Bayern: Kompany bleibt "sehr ruhig", aber setzt auf Reaktion

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany zeigt sich trotz des herben Rückschlags in der Champions League weiter gelassen. "Ich bin einer, der in solch einer Situation sehr ruhig bleibt. Auch jetzt. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, was wir besser machen müssen. Damit wir wieder ganz oben dabei sein können, müssen wir unseren Weg gehen", sagte Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage und im Liveticker) beim SC Freiburg.

Kompany: "Wir wissen, wo wir hin wollen"

Das deutliche 0:3 in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam hat beim Rekordmeister Spuren hinterlassen. Kompany setzt nun auf eine schnelle Reaktion. Er hoffe, betonte er, "dass die Antwort auf dem Platz kommt. Das ist wichtig. Unsere ganze Saison muss eine Reaktion sein. Wenn du die Preise gewinnen willst, musst du da sein."

Grundsätzlich habe er aber das Gefühl, ergänzte der Belgier, "dass wir diese Saison ganz oft gewonnen haben. Das wollen wir weiter durchziehen, daran arbeiten wir. Wir wissen, wo wir hingehen wollen." Dass dabei nicht alles perfekt laufen könne, sei normal.

Palhinha und Boey könnten zurückkehren

Gegen Freiburg fehlen den Bayern der gelbgesperrte Konrad Laimer sowie die verletzten Alphonso Davies, Hiroki Ito und Ersatztorwart Daniel Peretz. Bei Joao Palhinha und Sacha Boey äußerte Kompany die Hoffnung, dass sie in den Kader zurückkehren.

Sportdirektor Christoph Freund schloss derweil noch kurzfristige Veränderungen aus. "Das eine Spiel ändert nichts an unserer Überzeugung von diesem Kader. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität. Ich habe gelernt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen kann, aber es ist nichts geplant", sagte er.