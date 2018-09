Fußball-Bundesliga: Nürnberg will in Dortmund überraschen

"Im Fußball gibt es immer mal wieder Überraschungen und die streben wir an", sagt der Club-Trainer selbstbewusst. Eine Einstellung, die er auch von seiner Mannschaft auf dem Platz erwartet, denn nur so kann es klappen: "Ich hoffe, dass wir unsere Dinge, die uns stark manchen, auch in so einem Stadion wie in Dortmund und auch gegen einen Gegner wie Dortmund zeigen können."

Köllner setzt darauf, dass der erste Saisonsieg, das 2:0 gegen Hannover, zusätzliche Kräfte freisetzt, denn "du musst laufen was das Zeug hält, du musst Löcher schließen können und Passwege verstellen, klug verschieben und klug zustellen." Auch beim BVB soll sein Team nicht nur hinten drin stehen, sondern versuchen das eigene Spiel durchzudrücken.

Letzter Sieg vor fast 28 Jahren

Zwei Tage Vorbereitung müssen dafür allerdings reichen. Alle Spieler haben das Hannover-Spiel ohne Verletzungen überstanden, so dass es kaum Gründe für Wechsel gibt. Statistisch gesehen sieht es allerdings düster aus für den Club. Nur vier Siege gelangen dem 1. FC Nürnberg bislang beim BVB, der letzte liegt 28 Jahren zurück.

Rund 3.000 Fans werden ihren Verein in Dortmund unterstützen und falls das Spiel doch enden sollte wie so oft in der Vergangenheit, bekommen die vom Trainer noch einen Ausflugstipp mit auf den Weg. Auch bei einer Niederlage lohnt sich ein Besuch im Deutschen Fußball-Museum.