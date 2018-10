Fußball-Bundesliga: Nürnberg geht in Leipzig unter

Rot für Leibold macht das Kraut fett

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hatte noch nicht mal alle seine Topspieler aufgeboten. Dennoch reichte es locker, um den FCN mit diesem Ergebnis nach Hause zu schicken. Und das 6:0 war hochverdient, denn Leipzig ließ nicht nur nicht nach, sondern spielte sich regelrecht in einen Rausch.

Die Partie hätte gut und gerne auch 8:0 ausgehen können: In der 62. Minute sah Tim Leibold nach einer angeblichen, in jedem Fall aber unnötigen Notbremse gegen Werner Rot. Den fälligen Elfmeter von Werner parierte Bredlow - seine beste Tat an diesem Abend. Sechs Minuten später traf Willi Orban bei einem Kopfball den Pfosten. Erst danach nahm RB ein bisschen Tempo raus.