Fußball-Bundesliga: Niederlage für den FC Augsburg in Gladbach

Nach der 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf folgte die nächste Pleite für den FCA. Doch Borussia Mönchengladbach brauchte lange, bis es das Augsburger Abwehrbollwerk durchbrach. Denn die Schwaben standen hinten kompakt und ließen den deutlich überlegenen Borussen kaum Möglichkeiten zum Tore schießen.

Kobel überzeugt im Augsburger Tor

Und wenn die Hausherren dann doch mal gefährlich vor das Tor der Schwaben kamen, scheiterten sie an einem überragenden Gregor Kobel. Der Neuzugang aus Hoffenheim brachte die Gladbacher ein ums andere Mal zum Verzweifeln: In der 2. Minute rettete Kobel in letzter Sekunde vor Lars Stindl, in der 15. Minute parierte der Schweizer einen Schuß von Ibrahima Traoré.

Kurz vor der Pause hielt der 21-Jährige einen Elfmeter von Jonas Hofmann. 78 Minuten lang zeigte der Augsburger Keeper eine tadellose Leistung - bis schließlich Oscar Wendt den Ball ins Tor bugsierte, nachdem Kobel eine Hereingabe von Michael Lang nur unzureichend abwehrte. Beim 0:2 kurz vor Schluss war der Schweizer jedoch machtlos. Patrick Herrmann nagelte den Ball aus 22 Metern in den linken Winkel.

Offensiv kommt fast nicht vom FCA

Nach vorne ging beim FC Augsburg wenig Gefahr aus. Zwar schafften es die Schwaben vor allem in der zweiten Halbzeit den Spielfluß von Mönchengladbach zu unterbinden, doch zu selten kamen sie in Strafraumnähe. Die beste Chance gab es für den FCA in der 55. Minute, als Alfred Finnbogason eine Flanke von Jonathan Schmid im Sechzehner knapp verpasste.

Die Augsburger bleiben damit auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur noch einen Punkt, auf die direkten Abstiegsränge vier Punkte - für Manuel Baum könnte es langsam ungemütlich werden. Durch den 2:0-Erfolg ist die Borussia vorübergehend auf den zweiten Platz vorgerückt. Am Sonntag spielt noch der FC Bayern gegen VfB Stuttgart.