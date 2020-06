Fußball-Bundesliga: Meisterschaftsentscheidung vertagt

Niemand zweifelt ernsthaft daran, dass der FC Bayern München in dieser Saison seine insgesamt 30. deutsche Meisterschaft feiern wird. Nur: Wann ist es so weit? Rein rechnerisch kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick diese nun am Dienstag in der Partie beim SV Werder Bremen 8Anpfiff: 20.30 Uhr) klar machen.

Dortmund siegte durch einen späten Treffer von Erling Haaland bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0, deshalb konnten die Bayern gegen Gladbach noch nicht feiern. Bei noch drei ausstehenden Spielen und sieben Punkten Vorsprung auf den BVB brauchen die Münchner aber nur noch einen Sieg, um ganz sicher zu sein und den achten Meistertitel in Folge zu feiern.