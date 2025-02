Kurioser Anstoß: Gladbach-Augsburg um 7,5 Minuten verschoben

Der FC Augsburg hatte ungeplanten Stress vor dem Anpfiff des Bundesliga-Spiels bei Borussia Mönchengladbach. Die bayerischen Schwaben standen auf dem Weg zum Stadion in der Nähe von Neuss im Stau. Entsprechend litt die minutengenau geplante Spielvorbereitung und beide Teams einigten sich darauf, den Anpfiff des Spiels nach hinten zu verlegen.

Wegen FCA-Stau: Verspäteter Anstoß in Gladbach

So weit, so normal. Doch die neue Anstoßzeit sorgte dann doch für Verwirrung: Um genau 15.37 Uhr und 30 Sekunden rollte der Ball im Borussia-Park. Dies war nicht etwa eine spontane Fügung, sondern genau so vereinbart worden.

Kompriss für Augsburg

Wie Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus bei Sky erklärte, war zwischen den Klub-Verantwortlichen zunächst eine Verlegung um 15 Minuten diskutiert worden, doch dies wurde als zu lang empfunden. Am Ende einigte man sich auf 7,5 Minuten Verzögerung.

Die Anfangsphase ging dann tatsächlich an den FC Augsburg. Nach einem Foul von Borussia-Keeper Jonas Omlin in der 29. Minute sah dieser die Rote Karte und der FCA war fortan in Überzahl.