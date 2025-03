FCB-Drama: Davies und Upamecano wohl noch schlimmer verletzt

Der FC Bayern München erlebte einen wahren Schreckensmittwoch. Denn nach der Länderspielpause musste er die langfristigen Verletzungen seiner beiden Verteidiger Alphonso Davies und Dayot Upamecano bekanntgeben. Davies kehrte mit einem Kreuzbandriss von Kanadas Nationalmannschaft zurück, Upamecano mit freien Gelenkkörpern im Knie. "Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen. Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer", sagte der FCB-Sportvorstand Max Eberl.

Sowohl Davies als auch Upamecano erlitten wohl Knorpelschaden

Doch einem Bericht der "Bild" zufolge war das noch nicht einmal das ganze Ausmaß der Verletzungen. Im Laufe des Mittwochs kamen nämlich weitere Hiobsbotschaften hinzu. Sowohl Davies als auch Upamecano sollen sich zudem einen Knorpelschaden zugezogen haben, ihre Verletzungen sind dementsprechend schwerwiegender und die Ausfallzeiten länger.

So soll nun nicht nur für Davies, sondern auch für Upamecano das Saisonaus feststehen. Beide sind Stützen in der Münchner Verteidigung, ihre Ausfälle schwächen den Fußball-Rekordmeister im engen Meisterschaftskampf mit Leverkusen, der Entscheidung in der Champions League und der anstehenden Klub-WM empfindlich.

Alphonso Davies bereits operiert

Davies soll nach Angaben der Zeitung bereits operiert worden sein und statt sechs vermutlich bis zu acht Monate ausfallen. Somit wäre der Kanadier, der seinen Vertrag erst kürzlich zu besseren Bezügen verlängert hatte, wohl erst Ende des Jahres wieder einsatzfähig. Er hatte sich beim unbedeutenden Spiel um Platz drei in der Nations League gegen die USA (2:1) verletzt. Sein Berater hatte den Einsatz heftig kritisiert.

Bei Upamecano war der Verein nach dessen Rückkehr vom Spiel seiner Franzosen gegen Kroatien in der Nations League wiederum davon ausgegangen, dass er wegen seiner freien Gelenkkörper im Knie mehrere Wochen fehlen soll. Er hatte die Franzosen nach mit seinem verwandelten Elfmeter ins Halbfinale geschossen. Schon in den Wochen zuvor hatte er häufig Hüft- und Rückenprobleme.

Verletzungen zwingen Kompany zur Komplett-Umstellung

Und auch bei ihm soll bei Untersuchungen ein Knorpelschaden diagnostiziert worden sein. Sollte der Klub die Diagnose bestätigen, wäre auch die Saison des Innenverteidigers zu Ende, er müsste wohl mit einer Ausfallzeit von etwa drei Monaten rechnen. Nach Angaben der "Bild" könnte er sogar noch länger fehlen.

Klar ist aber ohnehin: Im so wichtigen Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand am 8. und 16. April (live in der BR24Sport-Radioreportage) muss der FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany in seiner Hintermannschaft kräftig umstellen. Als Alternativen stehen ihm Hiroki Ito, Raphaël Guerreiro und Eric Dier zur Verfügung.

Auch der Torwart Manuel Neuer ist derzeit ja noch verletzt und droht für die Partien zu fehlen. Zudem fällt der defensive Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic immer noch mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus.