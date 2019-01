Fußball-Bundesliga: Klubs halten Augen nach Verstärkungen offen

FC Augsburg: Herrmann wird gehandelt

Beim FC Augsburg sickert in der Regel wenig durch, wenn es um Transfers geht. Sportdirektor Stefan Reuter arbeitet die Dinge lieber in Ruhe ab und meldet Vollzug, wenn etwas so weit ist. Immerhin fiel im Zusammenhang mit dem derzeitigen Tabellen-15. in der Winterpause der Name Patrick Herrmann. Der offensive Mittelfeldspieler wird Borussia Mönchengladbach wohl verlassen und angeblich entweder nach Augsburg oder zum FC Southampton nach England wechseln.

Mögliche Abgänge sind Verteidiger Jan-Ingwer Callsen-Bracker, der noch kein Saisonspiel bestritten hat und mit seiner Situation unzufrieden ist. Gleiches gilt für Christoph Janker und Georg Teigl, der vergangene Saison schon an Eintracht Braunschweig ausgeliehen war.

Wer kommt: -

Wer wird als Neuzugang gehandelt: Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Wer geht: -

Wer könnte gehen: Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Christoph Janker, Georg Teigl