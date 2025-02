Kein Kane, keine Tore? FC Bayern bangt um seinen Stürmer-Star

Der FC Bayern München sorgt sich um Torjäger Harry Kane. Der 31 Jahre alte Engländer musste im Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow zur Halbzeit ausgewechselt werden. Wegen "Problemen mit der Wade", wie der Mittelstürmer nach dem 1:1, das dem deutschen Fußball-Rekordmeister zum Achtelfinaleinzug reichte, berichtete. Sportvorstand Max Eberl sprach dagegen von Sprunggelenksproblemen.

"Daumen drücken" für Kane

"Harry hat mit Problemen gespielt", sagte Eberl. Er habe schon in der ersten Hälfte nicht richtig sprinten und antreten können. Kane hätte trotzdem fast das 1:0 erzielt, als er an die Latte schoss. "Hoffentlich reicht es bis Sonntag", sagte Eberl über eine mögliche schnelle Rückkehr von Kane.

Kane kündigte an, noch in der Nacht einen Scan machen zu lassen. "Jetzt heißt es Daumen drücken", sagte der 31-Jährige über einen möglichen Einsatz im Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr, live in der Radioreportage) beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

Wer soll Kane beim FC Bayern ersetzen?

Vor seiner Auswechslung hatte Kane zwei gute Chancen zur Bayern-Führung. Ein Ausfall des Topstürmers (39 Torbeteiligungen in 31 Spielen) wäre für den Rekordmeister nur schwer zu kompensieren. Denn nach wie vor hat der FC Bayern keinen Back-up für den Engländer, im Gegenteil: Das Sturmtalent Mathys Tel wurde in der Winterpause gar an Tottenham Hotspur abgegeben, wo Tel bereits einmal im FA-Cup traf.

Als Kane Ende des vergangenen Jahres schon einmal verletzt war, zeigte sich deutlich, dass der 31-Jährige schwer zu ersetzen ist in diesem Münchner Kader - der Stürmer wurde von Spiel zu Spiel schmerzlicher vermisst: Gegen Bayer Leverkusen flog der Rekordpokalsieger aus dem Pokal, in Mainz setzte es zudem die bislang einzige Niederlage in der Bundesliga.

Bei Kanes Vorgänger war das übrigens noch anders: Als Robert Lewandowski in den vergangenen Jahren verletzt ausfiel, reagierten die Bayern-Bosse jeweils schnell: Mit Eric-Maxim Choupo-Moting oder Sandro Wagner war meist adäquater Ersatz da.

Kein echter Kane-Back-up beim FC Bayern

Doch trotz der jüngsten Verletzung Kanes - der FC Bayern hat im Winter keinen echten Stürmer verpflichtet. Wer soll den Torschützenkönig der vergangenen Saison also ersetzen? Thomas Müller? Das Bayern-Urgestein kam zuletzt zwar zu Einsatzzeiten, doch von seiner Spritzigkeit und Torgefährlichkeit aus seine besten Zeiten ist der 35-Jährige weit entfernt, bei der Pleite in Mainz spielte Müller neben Musiala - das Experiment scheiterte.

Bliebe noch die Möglichkeit, Serge Gnabry oder Jamal Musiala weiter vorne spielen zu lassen, beide sind aber keine echten Stürmertypen - und dann würde es im offensiven Mittelfeld an kreativer Kraft fehlen. Im Spiel gegen Glasgow schickte Kompany Gnabry ins Sturmzentrum, der glücklos agierte. Michael Olise hat noch nie als Mittelstürmer gespielt. Dann wäre da noch Leroy Sané. Der 29-Jährige zeigte zuletzt deutlich bessere Leistungen, aber ein echter Neuner ist auch Sané nicht.

Wie lange fällt Kane nun aus beim FC Bayern? FCB-Trainer Kompany bleibt vage

Schon der Einsatz von Kane gegen Glasgow stand auf der Kippe, das Abschlusstraining verpasste der Stürmer. Kane habe vor dem Spiel aber grünes Licht gegeben. "Er ist erfahren. Wir vertrauen seiner Einschätzung", sagte Trainer Vincent Kompany.

Der Belgier zeigte sich nach dem Spiel aber wenig optimistisch, was den Einsatz von Kane gegen Frankfurt anbelangt: "Das werden wir sehen. Es ist ein bisschen schade, dass Harry ausfällt. Aber ich kann noch nicht sagen, wie lange und was er überhaupt hat." Bis Sonntag hat Kompany Zeit, um auf einen möglichen Ausfall Kanes zu reagieren und nach Alternativen zu suchen.