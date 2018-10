Fußball-Bundesliga: Gladbach schießt Bayern in die Krise

Plea und Stindl schlagen zu

Borussia Mönchengladbach machte es von Beginn an sehr gut und mutig. Sie griffen früh an und ließen die Bayern so nicht ihr gewohntes Offensivspiel aufziehen. Die Bayern, bei denen Jérôme Boateng nicht im Kader stand und Franck Ribéry zunächst auf der Bank Platz nahm, ihrerseits schafften es nicht, mit Tempo über die Flügel zu kommen. So kamen sie selten in den Rücken der Gästeabwehr, um gefährliche Strafraumsituationen heraufzubeschwören. Dass Robert Lewandowski in der kompletten ersten Hälfte nur auf sieben Ballkontakte kam, spricht für sich selbst.