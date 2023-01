Fußball-Bundesliga: Frankfurt jetzt erster Bayernjäger

Die Eintracht erfüllte ihre Pflichtaufgabe mit einem 3:0 zuhause gegen Schlusslicht FC Schalke 04 souverän. Der bisherige Tabellenzweite SC Freiburg kam dagegen beim VfL Wolfsburg mit 0:6 unter die Räder.

Damit haben die Münchner nun fünf Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Am Ende der Englischen Woche kommt es in der Münchner Arena zum Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer. Dritter ist nun der 1. FC Union Berlin, der sein Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit 3:1 gewann.

Luft für Augsburg wird dünner

Der FC Augsburg greift erst am Sonntag ins Geschehen ein. Dann steht das schwierige Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an (live zum Hören in der Radioreportage ab 15.30 Uhr). Nachdem sowohl der VfL Bochum (3:1 gegen Hertha BSC) als auch der VfB Stuttgart (1:1 gegen Mainz) gepunktet haben, wird die Luft für die Schwaben im Abstiegskampf dünner.