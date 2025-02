Glück gegen Pauli: Youngster rettet Augsburger erst spät

Ein Eigentor, ein Fast-Eigentor und kaum Ideen: Der FC Augsburg wirkte am 20. Bundesliga-Spieltag völlig uninspiriert, dank eines späten Ausgleichtreffers des 19-jährigen Mert Kömür (83.) blieb die Niederlage aber aus. Das erste Tor ging auf die Kappe von Noahkai Banks (17.). Am Ende stand ein 1:1 (0:1).

Trainer Jess Thorup stand mit versteinerter Miene am Spielfeldrand - wenig begeistert von dem, was seine Elf da leistete: Die Augsburger kamen in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel, blieben die ersten 45 Minuten über völlig passiv.

Deutlich mehr Dynamik auf der anderen Seite: St. Pauli wurde der Augsburger Abwehr schon zu Beginn der Partie immer wieder gefährlich. In der 17. Minute führte der Offensivmut dann zum ersten Erfolg: Einen ersten Schuss von Philipp Treu, der zuvor eine saubere Flanke angenommen hatte, landete in den Händen von FCA-Keeper Finn Dahmen, sein Nachschuss segelte dann aber passgenau Richtung Tor. Beim Klärungsversuch rutschte Banks weg und bugsierte den Ball mit dem Gesäß ins eigene Tor: 0:1.

Später Ausgleich durch Kömür

Die Kiezkicker gingen mit der verdienten Führung in die Pause. Auch in Durchgang zwei traten die Hamburger deutlich gefährlicher auf.

In der 66. Minute dann ein weiterer Schreckmoment für die Augsburger: Im eigenen Strafraum rutschte Chrislain Matsima in den Ball und spitzelte ihn nur knapp neben den eigenen Kasten. Die Augsburger gelangten zunehmend in Bedrängnis und erlaubten sich mehr und mehr Fehler.

Erst spät dann das Augsburg-Erwachen: Youngster Kömür schnappte sich den Ball von Dimitrios Giannoulis aus der Luft und traf zum Ausgleich (1:1).