Fußball-Bundesliga: BVB eröffnet Bayern-Jagd erfolgreich

Beide Favoriten starteten mit deutlichen Siegen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Deklassierte der FC Bayern Schalke 04 am Freitag noch mit einem 8:0, zog der BVB postwendend nach und gewann das Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (1:0). Der 17 Jahre alte Giovanni Reyna (35.) und der drei Jahre ältere Erling Haaland (54./77.) trafen für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre, die sich in der Tabelle des ersten Spieltages zunächst auf Platz drei einsortierte. Angeführt wird die Liga von Rekordmeister FC Bayern, dazwischen schiebt sich Hertha BSC.

Augsburg holt Auftaktsieg in Berlin

Ebenso erfolgreich ist der FC Augsburg in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich setzte sich überrasschend mit 3:1 (1:0) bei Union Berlin durch und verschaffte sich für den schwierigen Heimspiel-Auftakt am kommenden Wochenende gegen Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition.

Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga im Überblick

Bayern München - FC Schalke 04 8:0 (3:0)

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 1:3 (0:1)

1. FC Köln - 1899 Hoffenheim 2:3 (1:2)

Werder Bremen - Hertha BSC 1:4 (0:2)

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:3 (0:2)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)

Weitere Begegnungen am Sonntag, den 20.09.2020

15:30 Uhr RB Leipzig : 1. FSV Mainz 05

18:00 Uhr VfL Wolfsburg : Bayer 04 Leverkusen