Ein Heimspiel steht noch an: Die Partie des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach ist die letzte "dahoam" in der Allianz-Arena für Thomas Müller, den Mann mit der Nummer 25, der den Fans so viele besondere Momente geschenkt hat.

13 Meistertitel, zweimal die Champions League geholt, die Klub-WM gewonnen und Weltmeister geworden: Titel, Tore und coole Sprüche, dafür stand und steht Thomas Müller, der 2008 zum ersten Mal für den FC Bayern in der Bundesliga spielte. Damals wurde er von Trainer Jürgen Klinsmann in einer Heimpartie gegen den Hamburger SV eingewechselt.

Alleiniger FC-Bayern-Rekordhalter Thomas Müller

Seitdem hat er über 500 Mal seine zum Teil bunten Schuhe für die Münchner geschnürt und ist damit alleiniger Rekordhalter bei den Münchnern. Auch seine 13 Meistertitel sind unerreicht.

Jetzt spielt der 35-Jährige zum letzten Mal in der Bundesliga vor seinen Fans und liefert damit sicher noch einen weiteren ganz besonderen Thomas Müller-Moment.

Die Frage der Woche

Tore, Titel, coole Sprüche: Was ist ihr Thomas Müller-Moment?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 10. Mai 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1