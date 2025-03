Harry Kane will Weltfußballer werden: "Jetzt ist es möglich"

82 Spiele, 76 Tore, 23 Vorlagen - die Torstatistik von Harry Kane ist jetzt schon historisch. Superlative, Rekorde und Bestmarken hat er in der Bundesliga in nicht einmal zwei Saisons bereits zuhauf aufgestellt. Er ist jetzt schon der erfolgreichste Engländer, braucht mit 78 Minuten weniger Zeit für ein Tor als die früheren bayerischen Rekordstürmer Gerd Müller (105 Minuten) oder Robert Lewandowski (100 Minuten).

Trotz Tor-Garantie: Kane ohne Chance auf Ballon d'Or

Auch den goldenen Schuh für den treffsichersten Stürmer Europas hat sich Kane im Vorjahr gesichert. Doch bei der größten individuellen Auszeichnung der Fußballwelt, dem Ballon d'Or, ging Kane leer aus. Trotz seiner 52 Pflichtspieltore (und 14 Vorlagen) landete er nur auf Platz acht, weit hinter Sieger Rodri.

Kane glaubt an Ballon d'Or: "100 Prozent"

Glaubt Kane also noch daran, dass er die berühmte Trophäe noch erreichen kann? "100 Prozent", versicherte der 31-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien am Freitag (20.45 Uhr): "Das habe ich auch in der letzten Saison gespürt. Ich habe über 40 Tore geschossen." Und Kane hat auch schon so eine Ahnung, woran es gelegen haben könnte: "Natürlich habe ich den Ballon d’Or nicht gewonnen, weil wir auch keine Titel gewonnen haben."

2024: Kane bleibt titellos

Mit England verpasste Kane im EM-Finale in Berlin seinen ersten großen Mannschafts-Titel und auch bei den Bayern lief es mit Thomas Tuchel gar nicht rund. Erstmals seit 2012 gab es keinen Titel für den Rekordmeister. In dieser Saison sieht zumindest die Tendenz besser aus, auch wenn der FC Bayern bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. In der Liga führen die Münchner mit sechs Punkten vor Bayer Leverkusen, in der Champions League wartet im Viertelfinale Inter Mailand.

Tuchel für Kane "einer der Hauptgründe" für Bayern-Wechsel

In der Nationalmannschaft trifft Kane nun wieder auf Tuchel, der am Freitag sein erstes Spiel als englischer Nationalcoach bestreitet. Der Angreifer war voll des Lobes: "Thomas bringt viel Energie und Enthusiasmus mit, er ist sehr leidenschaftlich, wenn er spricht. Er war einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt zu Bayern München gegangen bin."

Im englischen Team gäbe es unter Tuchel "keine wirklichen Regeln dafür, wie ich spiele", erklärte Kane: "Ich glaube, er sieht mich als Nummer neun. Ich glaube, er sieht mich als denjenigen, der im Strafraum steht und ihm die Tore schießt." Daneben soll Kane wie auch bei den Bayern seine Fähigkeiten im Spielaufbau einbringen. Der Kapitän der Three Lions freut sich, "dieses England-Kapitel mit ihm (Tuchel, Anm.d.Red.) zu beginnen. Und ich hoffe, dass wir gegen Albanien an diese Zahlen anknüpfen können."

Nationaltrainer Tuchel verspricht taktische Wende

Tuchel selbst gab zu, dass er vor seinem Debüt als Nationaltrainer "ein bisschen nervös" sei, "aber das gehört dazu. (...) Die Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig. Ich muss die Leute dazu bringen, an mich zu glauben." Das Mutterland des Fußballs lechzt nicht nur endlich nach dem ersten großen Titel seit 1966, sondern will auch den lethargischen Fußball von Gareth Southgate ablegen.

Letzteres steht auf Tuchels Agenda ganz oben: "Wir wollen mit dem Hunger und der Freude am Gewinnen spielen - und nicht mit der Angst zu verlieren."