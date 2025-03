Tore gegen die Abwehrsorgen: Leroy Sané erlöst den FC Bayern

Das Rätsel der Woche hielt am Samstagnachmittag eine Antwort mit ganz viel Pragmatismus bereit. Die Fußballwelt hatte sich schließlich gefragt: Wie ersetzt der FC-Bayern-München-Trainer Vincent Kompany die beiden verletzungsbedingten Ausfälle der so wichtigen Stammkräfte Alphonso Davies (Linksverteidiger, Kreuzbandriss) und Dayot Upamecano (Innenverteidiger, freie Gelenkkörper)? Eine Stunde vor Spielbeginn gegen den FC St. Pauli war klar: Links verteidigte Raphael Guerreiro, innen Eric Dier. Es spielte also jeder da, wo er es am liebsten macht. Hiroki Ito, der beide Positionen spielen kann, blieb erst einmal auf der Bank.

Die Münchner hatten ja durchaus eine schwierige Partie vor sich: Neben den Ausfällen galt es ja auch nach zwei empfindlichen Punktverlusten gegen den VfL Bochum (2:3) und den 1. FC Union Berlin (1:1) wieder zu gewinnen. Verfolger Leverkusen war am Freitag auf drei Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Am Samstagabend war dann der alte Abstand von sechs Zählern wiederhergestellt: Der FCB gewann 3:2 (1:0) gegen die Paulianer - offenbarte dabei aber durchaus Schwächen in der neuen Formation.

FC Bayern legt stark los - ist aber unaufmerksam

Nach einer Schweigeminute für den vor zwei Wochen verstorbenen, ehemaligen FC-Bayern-Präsidenten Fritz Scherer legten die Münchner stark los. Auf eine Flanke von Michael Olise hin prüfte Leon Goretzka den Hamburger Schlussmann Nikola Vasilj, der mit einer Glanztat rettete (1. Minute). Auf der Gegenseite entschärfte der Manuel-Neuer-Ersatz Jonas Urbig eine Flanke, die Richtung Tor flog (8.).

Kurz darauf holte sich dann Guerreiro eine gelbe Karte ab, die - so nahe darf man ihm wohl treten - Davies nicht unterlaufen wäre: St. Paulis Flügelstürmer Noah Weißhaupt war ihm entwischt. Den folgenden Freistoß köpfte Jackson Irvine an die Latte. Ein Ausweis der durchaus unaufmerksamen Münchner in diesen Minuten. Die aber ihrerseits konterten: Jamal Musiala erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum, setzte Olise ein - und der fand Harry Kane, der frei vor Vasilj zum 1:0 traf (17.).

Abwehrschwächen offenbart: St. Pauli kontert über die Guerreiro-Seite

Dieser Dreizack macht die Bayern so gefährlich - und er setzte später auch Guerreiro zur nächsten Chance ein (21.). Hinten allerdings wackelten die Münchner immer wieder in ihrer neu formierten Viererkette. So hatte Manolis Saliakas auf der Guerreiro-Seite viel zu viel Platz und flankte unbedrängt zu Elias Saad, der aus wenigen Metern vorbei an Urbig ins Tor traf (27.).

Danach war die Verunsicherung bei den Gastgebern deutlich zu vernehmen: Sie kamen zwar zu Torchancen (und zu einem Kane-Abseitstor), hatten ob ihrer eigenen Anfälligkeit aber mehr Respekt vor den Hamburgern.

Leroy Sané erlöst den FC Bayern

So dauerte es auch in der zweiten Halbzeit bis zur 53. Minute, ehe die Münchner wieder gefährlich vors Tor der Gäste kamen: Kane legte den Ball an der Mittelinie zu Olise ab, der mit viel Augenmaß Leroy Sané in den Strafraum schickte. Der vollstreckte mutterseelenallein von links ins lange Eck: ein Treffer, der in der Münchner Arena viele durchatmen ließ: "Geht doch", dachten sich die Fans.

Die in der Folge zumindest in der Verteidigung, in der Ito Guerreiro ersetzte, eine hoch konzentrierte Leistung besichtigen konnten. Die Münchner ließen nun fast keine Torchance mehr zu, kamen ihrerseits aber auch nicht mehr zu allzu vielen Gelegenheiten. Sané, der um einen neuen Vertrag spielt und schon zuletzt in Berlin traf, nutzte nach einem erneut tollen Angriff über Olise und Kane wieder mutterseelenallein die beste zum 3:1 (71.). Erst in der Nachspielzeit kam St. Pauli dann noch per Weitschuss von Lars Ritzka zum 2:3 (90.+3).

Davies und Upamecano ersetzbar - aber nicht adäquat, Ito mit Fußschmerzen raus

So bleibt für den Trainer Vincent Kompany die Erkenntnis, dass er Upamecano und Davies zumindest auf dem Spielberichtsbogen ersetzen kann, wahrlich adäquate Ersatzleute hat er aber aktuell (noch) nicht in seinem Kader. Und Ito, der schon in der Hinrunde mit zwei Mittelfußbrüchen ausfiel, musste das Feld nun wieder mit Fußschmerzen verlassen.

Das nächste Rätsel ist also, ob diese neu formierte FCB-Verteidigung am Freitagabend (20.30 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage) auch den seit elf Partien ungeschlagenen Augsburgern standhält - und in der Folge dann auch Inter Mailand in der Champions League. Zwei deutlich härtere Prüfsteine als die vom Abstieg bedrohten Paulianer am Samstagnachmittag.