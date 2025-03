Auch Ito angeschlagen: FC Bayern brechen die Verteidiger weg

Bezeichnend war an diesem Nachmittag, dass der FC Bayern München die Fußball-Bundesliga-Partie gegen den FC St. Pauli mit zehn Spielern zu Ende spielen musste. Die Münchner brachten sie sportlich zwar erfolgreich zu Ende, siegten 3:2 und schraubten die Tabellenführung wieder auf sechs Punkte vor Leverkusen hoch. Doch beim Stand von 3:1 war den Oberbayern ein Unglück widerfahren, das zur Unzeit kommt.

Hiroki Ito, der der FCB-Abwehr nach seiner Einwechslung für Raphael Guerreiro nach einer knappen Stunde jene Sattelfestigkeit verlieh, die sie in diesen entscheidenden Wochen in der Bundesliga und der Champions League braucht, hielt sich seinen rechten Fuß und humpelte nebst Mannschaftsarzt Peter Ueblacker vom Platz. Später hielt er sich kurz die Hände vors Gesicht und zog sich das Trikot aus und für einige Momente über den Kopf. In den fünf Spielminuten danach musste Joshua Kimmich Linksverteidiger spielen (!) - und die Oberbayern kassierten noch ein Gegentor.

Ito verschärft die schwierige Abwehrlage

So bleibt ein Eindruck nach dieser so maladen Woche bei den Münchnern: Die Verletztenmisere in der Verteidigung beim FC Bayern wird immer schlimmer, dem stolzen Rekordmeister bricht gar die gesamte Verteidigung weg. Neben Ito fallen Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie) und Alphonso Davies (Kreuzbandriss) langzeitverletzt aus, sie kehrten am Dienstag mit diesen Verletzungen aus ihren Nationalteams zurück.

Ihr Abwehrkollege Min-jae Kim war sogar gar nicht zum Team Südkoreas gereist, weil er seit Monaten anhaltende Beschwerden an der Achillessehne hat. Er muss nun wieder auf die Zähne beißen. "Die Jungs sind ziemlich am Limit", sagte der FC-Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der Sportschau. "Es tut natürlich weh, wenn wir die Jungs so verlieren."

Kompany: "Ito hat denselben Fuß gespürt, an dem er Probleme hatte"

Ito wäre eigentlich ein Ersatzmann für Upamecano und Davies. Doch der Japaner, der sich in dieser Saison bereits den Mittelfuß gebrochen hatte und zweimal daran operiert wurde, könnte nun im schlimmsten Fall das Trio komplett machen - und droht ebenfalls lange auszufallen: "Er hat denselben Fuß gespürt, an dem er die Probleme in dieser Saison hatte, das ist nicht toll für uns", sagte Trainer Vincent Kompany.

"Er wird untersucht, dann werden wir sehen, es ist noch zu früh für eine endgültige Aussage." Die möglichen Youngster-Alternativen Adam Aznou und Frans Krätzig hat der FCB im Winter verliehen. Am Samstag verteidigte daher auch Eric Dier, die Verteidigung mutiert zur wilden Mixtur verglichen mit der Hinrunde.

Auch vor und hinter der Abwehr klaffen Lücken beim FCB

So oder so, der deutsche Fußball-Rekordmeister muss zumindest erst einmal auch und erneut auf Ito verzichten. Wieder ein verletzter Verteidiger, wieder einer, der eigentlich gerade defensiv als Stütze der Hintermannschaft gilt. Eine Profession, in der Guerreiro seine Schwächen hat: Nicht nur beim ersten Gegentor der Münchner gegen St. Pauli war er am Samstag unaufmerksam.

Vor der Abwehr im defensiven Mittelfeld ist übrigens Leon Goretzka überraschend schon zur Pause ausgewechselt worden, er hatte Rückenprobleme. Auf dieser Position fehlt ja auch Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber), und dahinter der Torwart Manuel Neuer (Muskelfaserriss) - ihn vertritt Jonas Urbig, der in der Hinrunde noch zweiter Torhüter beim Zweitligisten Köln war. Auch vor und hinter der Verteidigung klaffen also Lücken beim FCB.

Dreesen mahnt: "Klagen hilft nichts" - Dreizack Sané, Kane, Olise in Gala-Form

"Klagen hilft nichts, auch nicht nach hinten schauen", sagte der Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über die Ausfälle: "Aber es ist auch nicht so, dass man das einfach so vergisst oder einfach wegsteckt und dann weitermacht."

Gute Nachrichten dagegen von der Offensive: Schließlich spielte der Dreizack Leroy Sané (zwei Tore), Harry Kane (ein Tor, eine Vorlage) und Michael Olise (zwei Vorlagen) die Hintermannschaft der Hamburger schwindlig, sie kombinierten sich schier unaufhaltsam über den Rasen und nutzten St. Paulis Lücken. Da fiel auch nicht ins Gewicht, dass die Münchner auch hier einen Verletzten ersetzen mussten: Kingsley Coman dürfte nach seiner Fußreizung aber baldmöglichst zurück sein.