Augsburg-Sieg gegen FC Bayern? "Wir glauben daran"

Am Freitag erwartet Trainer Jess Thorup und seine Mannschaft eine Mammutaufgabe: Der FC Augsburg ist zu Gast beim aktuell eindrucksvollen FC Bayern München. "Wenn du überall in Deutschland fragst, da würden eigentlich die meisten sagen, wir sind Underdogs und wir haben wahrscheinlich keine Chance oder wenig Chance", sagte Thorup also bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Augsburg zuletzt vor allem auswärts schwach

Und auch die Zahlen sprechen für die Vermutung des Dänen: Bayern führt die Bundesliga-Tabelle mit 26 Zählern an, der FCA rangiert derzeit auf Platz 13. Bayern ist seit zehn Tagen ungeschlagen - mal siegten die Münchner hoch, mal mit einem 1:0 - aber immer präsentierten sie sich souverän.

Daheim läuft es für die Münchner besonders gut, während die Augsburger auswärts zuletzt zu kämpfen hatten - ein einziger Zähler gelang ihnen in der bisherigen Saison auf fremdem Boden. Die Auswärtsbilanz will Thorup jetzt ausgerechnet gegen den FCB aufhübschen: "Wir fahren nicht dahin, um nur einen Punkt zu verteidigen. Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel weiter ungeschlagen sind."

Die Leistungskurve zeigt bei Thorups Truppe zwar nach oben (seit drei Ligapartien ungeschlagen), doch das Ruder beim starken FCB endgültig herumzureißen, dürfte ein äußerst schwieriges Unterfangen werden.

Letzte Bundesliga-Partie gegen FC Bayern verlor der FCA 1:3

Auf der anderen Seite ist der FC Augsburg aber auch immer für eine Überraschung gut. Es wäre nicht der erste unerwartete Sieg der Fuggerstädter gegen den Rekordmeister. Unvergessen ist etwa der 1:0-Sieg des FCA von 2014 gegen Pep Guardiolas FCB durch ein Tor von Sascha Mölders. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden in München im August 2023 ging der deutsche Rekordmeister aber mit 3:1 als Sieger vom Platz. "Es geht für mich um den Glauben, dass etwas möglich ist", betonte Thorup. "Wir glauben daran."

Um gegen die zurzeit so starke Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany eine Chance zu haben, sei "Kompaktheit" wichtig - "nicht nur am Sechzehner, sondern über das ganze Spielfeld". Die Augsburger hätten auch über ihre Möglichkeiten mit dem Ball gesprochen und "gute Lösungen gefunden", wie Thorup sagte. "Ich freue mich auf das Spiel."

Vargas und Gumny zurück von Verletzungspause

Auf einzelne Bayern-Stars wie Jamal Musiala wollte Thorup gar nicht erst eingehen. Natürlich habe der FC Bayern "viel Qualität, aber es geht um meine Mannschaft und die Entwicklung".

Der FCA-Coach kann in München auch wieder auf die länger verletzten Ruben Vargas und Robert Gumny zurückgreifen. Vargas ist sogar ein Kandidat für die Startelf, auch wenn es beim Schweizer Nationalspieler "für 90 Minuten nicht reichen wird", so Thorup.