Eberl vieldeutig zu Kimmich-Verlängerung: "Ball ist in der Luft"

Der Sportvorstand Max Eberl des FC Bayern München hat die Hängepartie in der Causa Joshua Kimmich mit Humor kommentiert. "Der Ball ist jetzt in der Luft. Und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen", sagte Eberl im Sportschau-Interview nach dem 2:3 (2:1) des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Eberl nahm damit Bezug auf eine Aussage von Kimmich am vergangenen Mittwochabend. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) hatte der Mittelfeldchef gesagt, der Ball liege in den Vertragsverhandlungen aktuell beim Klub. Am Donnerstag dann kam der Vorstand um Eberl mit dem Aufsichtsrat zusammen, um sich die Verlängerung mit dem 30-Jährigen bis 2029 absegnen zu lassen - offenbar mit Erfolg.

Neuer Stand: "Wir haben alle die gleiche Meinung"

Eberl hat am Samstag keinen Zweifel mehr daran gelassen, dass der Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich beim Rekordmeister verlängern wird. Der neue Stand sei, "dass wir alle die gleiche Meinung haben", sagte Eberl in der Allianz Arena nach den Ereignissen der vergangenen Tage.

Es geht bei der Verlängerung der Zusammenarbeit über diese Saison hinaus demnach nur noch um letzte Details. "Wir verkünden dann etwas wirklich, wenn es unterschrieben ist. Wir machen auch kein Gepokere, aber es gibt ein paar Dinge zu klären", sagte Eberl. Nationalmannschafts-Kapitän Kimmich, einer der Topverdiener im Münchner Team, wird wohl einen Vierjahresvertrag erhalten.

Eberl bekräftigt: Kimmich Kapitän der Zukunft

"Es ist hinreichend beschrieben in der Öffentlichkeit, wer alles zustimmen muss", bemerkte Eberl mit Blick etwa auch auf den prominent besetzten Bayern-Aufsichtsrat, der Investitionen in einen größeren Millionen-Rahmen absegnen muss.

"Jo ist ein Führungsspieler", sagte Eberl über den seit 2015 für Bayern spielenden Kimmich: "Wir sagen nicht umsonst, wenn er dann bei uns den Vertrag verlängert, soll er in Zukunft, wenn Manuel (Neuer) irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht, Kapitän sein."