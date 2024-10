Erster Charakter-Test? Kompany bleibt sich nach Niederlage treu

Im Anzug, aber dafür ohne Erfolg - ein ungewohntes Bild, das Vincent Kompany am Mittwochabend im englischen Birmingham abgab. Der Trainer des FC Bayern München ist rund 100 Tage im Amt, gegen Aston Villa musste er nun seine erste Pflichtspiel-Niederlage einstecken - und dann gleich ohne Tor. Dazu kommt der Ausfall von Offensivjuwel Jamal Musiala - Nach dem 1:2 gegen Aston Villa steht nun das Bundesliga-Topspiel gegen die formstarken Frankfurter an - eine erste harte Probe für die Bayern.

Der Trainer des FC Bayern händelt die erste Ergebnisdelle seiner traumhaft begonnenen Amtszeit mit großer Gelassenheit. Druck verspürt der Belgier (noch) nicht. Stattdessen will Kompany seinem risikoreichen Stil treu bleiben. Auch am Sonntag bei Eintracht Frankfurt. "Für uns ist es ein normales Spiel, wir wollen unsere Punkte holen und in der Bundesliga weitermachen", sagte Kompany vor dem Duell des Ersten beim Zweiten der noch jungen Saison.

Kompany bezeichnet Frankfurt als "starke Kontermannschaft"

Doch auch Kompany ist sich bewusst, dass Spiele im Frankfurter Waldstadion auch schnell in die andere Richtung gehen können. 1:5 verlor sein Vorgänger Thomas Tuchel in der vergangenen Spielzeit bei den Hessen.

Schon vor vier Jahren, damals noch unter Niko Kovac, wurden die Münchner mit demselben Ergebnis nach Hause geschickt. Die Mannschaft von Dino Toppmöller, der die Bayern aus seiner Zeit als Co-Trainer von Julian Nagelsmann genau kennt, bezeichnete Kompany auf der Pressekonferenz vor der Partie als "starke Kontermannschaft" mit "viel Talent".

Musiala fällt aus, Leroy Sane soll möglicherweise ersetzen

Allen voran Stürmer Omar Marmoush (sieben Treffer, fünf Torvorlagen) sorgt derzeit für Furore. Ersetzen muss Kompany Nationalspieler Musiala, der wegen Hüftgelenkbeschwerden fehlt. Möglicherweise mit Leroy Sane. "Wir haben 100 Prozent Vertrauen in alle Spieler. Leroy ist einer von denen", sagte Kompany. An der Ausrichtung will der 38-Jährige nichts ändern, Rückendeckung erhält er dabei von Sportvorstand Max Eberl.

"Die Art und Weise ist das, worauf wir aufbauen", sagte Eberl mit Blick auf die Partien gegen Doublesieger Bayer Leverkusen (1:1) und in der Champions League bei Aston Villa (0:1).

Die Bayern könnten gerade in den oft zitierten "Wochen der Wahrheit" stecken. Schoss der Rekordmeister bis zum Spiel gegen Leverkusen in sechs Pflichtspielen insgesamt 29 Treffer gegen vermeintlich schwächere Mannschaften, stockt die Tormaschine gegen die größeren. Auch Starangreifer Harry Kane blieb in den jüngsten zwei Partien ohne Torbeteiligung.