Fußball-Bundesliga: FC Bayern blickt nicht nur auf Paderborn

Am Samstag spielen die Münchner erst einmal in Paderborn (15.30 Uhr, Liveeinblendungen in der Sendung Heute im Stadion). Drei Tage später muss sich der Rekordmeister (Dienstag, 21.00 Uhr) in der Champions League bei den Tottenham Hotspurs beweisen. Kovac blickt aber schon weiter in die Zukunft. Nach dem nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim (5. Oktober) "möchten wir mindestens den Platz halten oder etwas gut machen. Dann können wir beruhigt in die Länderspielpause gehen", lautet seine Vorgabe.

"Vermeiden, was im vergangenen Jahr passiert ist"

Im Klartext heißt das: nur nicht solch eine Oktoberfest-Bilanz wie im vergangenen Jahr. Da waren die in der Wiesnzeit eigentlich als unschlagbar geltenden Münchner nach einem 2:0-Erfolg auf Schalke eingebrochen: mit einem 1:1 gegen Augsburg, einem 0:2 in Berlin und einem 0:3 gegen Mönchengladbach. Das gilt es dieses Mal zu vermeiden. Und das gibt Kovac auch ganz offen zu: "Wir wollen, was im vergangenen Jahr passiert ist, nicht mehr erleben". Nach dem 4:0 gegen Köln soll beim Tabellenletzten auf jeden Fall der nächste Dreier folgen.

Schonung erst bei deutlicher Führung

Kovac will "mit Respekt" nach Paderborn fahren. Dafür sollen die Spieler auflaufen, die einen Erfolg möglich machen. Entlastung wegen der bevorstehenden Champions-League-Partie will er keinem versprechen. Einzig und allein: "Wenn es gut läuft, nehmen wir vielleicht jemanden frühzeitig raus", lautet sein Versprechen.

Fast alle einsatzbereit und voll motiviert

Positiv stimmt Kovac seine dicke Personaldecke. Nur Leon Goretzka und Jan-Fiete Arp gehören momentan zu den Verletzten. David Alaba hingegen hat wieder trainiert. Insgesamt weist Kovac besonders darauf hin, dass die Chemie in seinem Team stimmt. "Auf und neben dem Platz macht die Mannschaft einen hervorragenden Eindruck", lobte der Coach. Auch mit den "gut aufgenommenen, tollen Neuzugängen" sieht er sich für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet.