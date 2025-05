Meisterfeier: FC Bayern bekommt Meisterschale schon am Samstag

Thomas Müller darf sich auf eine stimmungsvolle letzte Titel-Party in der Münchner Arena freuen. Der 35-Jährige und seine Teamkollegen vom FC Bayern bekommen die Meisterschale nach dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (live in der Radioreportage ab 18.30 Uhr im BR24Sport-Livecenter) überreicht, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte.

Müller stellt neuen Meister-Rekord auf

Der insgesamt 34. Meistertitel für die Bayern steht seit Sonntagabend fest. Für Müller ist es bereits das 13. Mal, dass er mit den Münchnern die begehrte Schale entgegennehmen darf, er ist damit der Rekordmeister beim Rekordmeister. Der auslaufende Vertrag des langjährigen Publikumslieblings und Weltmeisters von 2014 bei den Bayern wird nicht mehr verlängert.

Die Partie gegen Mönchengladbach ist demnach Müllers letztes Heimspiel als Profi des deutschen Rekordchampions. Im Sommer steht für den Offensivmann mit den Münchnern dann noch die Klub-WM in den USA an.

Meisterfeier auf dem Rathausbalkon live im BR

Bislang war noch offen gewesen, ob die Bayern im Erfolgsfall die Schale bereits nach dem Duell mit der Borussia oder womöglich erst am 34. Spieltag auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim überreicht bekommen.

Die Meisterfeier der FC-Bayern-Frauen und -Männer am 18. Mai live vom Münchner Rathausbalkon sehen Sie übrigens ab 13.15 Uhr live im BR Fernsehen und BR24Sport in der ARD Mediathek.