Augsburger Torfluch? Gute Chancen, aber keine Tore gegen Leipzig

28 Punkte nach 22 Spielen und keine Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen. Die Bilanz des FC Augsburg kann sich sehen lassen, wäre da nicht die notorische Torflaute. Beim 0:0 im Heimspiel gegen den Tabellenvierten RB Leipzig bewies der FCA mal wieder vor allem Stärken in der Defensive.

Chancen für beide Teams, aber wenige

So passierte auch in den ersten zehn Minuten der Partie wenig Aufregendes. In der 14. Minute hatten die Gastgeber die erste Chance der Partie. Kristijan Jakić tunnelte Xavi, legte auf Alexis Claude-Maurice zurück. Der machte es mit zwei Haken aber zu kompliziert und verfehlte das Tor. Nach einer knappen halben Stunde wurde Finn Dahmen im Tor des FCA das erste Mal mit einem überraschenden Abschluss außerhalb der Strafraumkante von David Raum geprüft. Der 26-Jährige behielt auch gegen RB Leipzig eine weiße Weste: "Die wenigen Gegentore geben ein großes Selbstvertrauen", so Dahmen.

Für die Fuggerstädter zeigte Claude Maurice in der 39. Minute nochmal seine Qualität. Der offensive Mittelfeldspieler bekam im Rückraum den zweiten Ball nach einer Ecke und zielte mit einem eingebauten Aufsetzer aufs Leipziger Tor, wo Péter Gulácsi abwehrte. Ein Nachschuss von Jeffrey Gouweleeuw landete auf der Tribüne.

Thorup: "Aus so großen Chancen müssen wir ein Tor machen."

Die zweite Hälfte begann direkt mit mehr Torgefahr. RB Leipzig hatte zwei Chancen in den ersten fünf Minuten durch Lukas Klostermann und Xavi. Zwar strahlten die Augsburger lange keine wirkliche Torgefahr aus, verteidigten aber beherzt jeden Angriff der Gäste. Viel Einsatz bei der Rückwärtsbewegung lautete das Erfolgsgeheimnis des FCA. Zur letzten halben Stunde wurde das Spiel aufregender und beide Team schalteten in der Offensive einen Gang hoch.

In der 81. Minute verpasste Augsburgs Frank Onyeka die Führung nach einem vorbildlich gespielten Konter. Giannoulis hatte eine starke Übersicht gehabt, Onyeka stand 13 Metern zentral völlig frei, konnte aber aus vollem Lauf nicht sauber abschließen. Nach dem Spiel kündigte Trainer Jess Thorup Nachhilfe wegen dieser Situation an: "Ich übernehme das persönlich und mache Abschlüsse mit Frank nächste Woche, weil aus so großen Chancen müssen wir natürlich ein Tor machen."

In den intensiven Schlussminuten schien es zunächst so, als wären die Augsburger näher an einem Heimdreier, doch in der Nachspielzeit traf Yussuf Poulsen nochmal die Latte.