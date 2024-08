Augsburg startet mit Remis in die Bundesliga-Saison

Der FC Augsburg ist mit einem 2:2 (2:1) gegen den SV Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Mehr als das Remis war für die Fuggerstädter am Samstag nicht drin - und das obwohl die Mannschaft von Trainer Jess Thorup bei 30 Grad und Sonnenschein im heimischen Stadion zwei Mal für helle Begeisterung sorgte: Elvis Rexhbecaj (16.) brachte die FCA-Fans mit einem Traumtreffer aus 28 Metern zum Jubeln, Samuel Essende (35.) ließ sich für seinen Bundesliga-Premierentreffer feiern. Für Bremen trafen Felix Agu (10.) und Justin Njinmah (58.).

Die Gäste aus Norddeutschland begannen offensiver. Auch das erste Tor ging auf das Werder-Konto: Felix Agu (10.) schoss seine Mannschaft mit einem glücklichen Tor in Führung (1:0). Wenige Minuten später die furiose Antwort: Elvis Rexhbecaj (16.) bekam den Ball von Phillip Tietz und schoss aus 28 Metern sauber in den rechten oberen Winkel (1:1).

Werder-Keeper Michael Zetterer war chancenlos. Mit einem Bundesliga-Premierentreffer per Kopf von Neuzugang Samuel Essende (35.) erhöhte der FCA auf das 2:1. Essende ließ sich für sein Debüt-Tor in der Bundesliga gebührend feiern.

Zwei Mal Handspiel bei Augsburg

Mit dem 2:1 ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang dann machte der FCA gleich mit einem gefährlichen Eckball auf sich aufmerksam, der aber von der wachen Werder-Abwehr abgeblockt wurde. In der 58. Minute jubelten dann die Norddeutschen: Bremens Justin Njinmah kam mit dem Kopf perfekt an Weisers geflankten Ball und nickte die Kugel zum 2:2 ein.

Der Torjubel für die Hausherren in der 69. Minute war von kurzer Dauer: Essende setzte sich durch Jung durch und netzte ein - doch der Unparteiische Stegemann sah ein Handspiel in der Aktion, ließ die Situation durch den VAR prüfen und sollte Recht bekommen. Und auch in der darauffolgenden Minute mussten die Augsburger einen kühlen Kopf bewahren: FCA-Keeper Nediljko Labrovic konnte ein Tor durch Werder-Stürmer Marvin Ducksch gerade noch halten. Im letzten Drittel plätscherte das Spiel vor sich hin: kaum Chancen, wenige Aktionen.