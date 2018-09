Fußball-Bundesliga: FC Augsburg hofft auf Finnbogason

Alfred Finnbogason könnte in der Partie am Sonntag (Anstoß: 18.00 Uhr) sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause feiern. "Wir müssen schauen, wie er auf das Training reagiert und dann entscheiden, ob es für den Kader reicht", sagte FCA-Trainer Manuel Baum vor dem Heimspiel gegen Freiburg.

Sollte Finnbogason, der an einer Entzündung der Patellasehne laborierte, zum Aufgebot gehören, sei auch ein Einsatz in der Startelf denkbar. In der vergangenen Saison hatte der Isländer zwölf Bundesligatore für die Schwaben erzielt und für sein Heimatland die WM in Russland gespielt.

Auch beim Südkoreaner Ja-Cheol Koo, der Knieprobleme hat, besteht Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Breisgauer. Der 29-Jährige hatte beim überraschenden 1:1 beim FC Bayern gefehlt. "Dem Knie geht's deutlich besser", sagte Baum, der "ein ganz anderes Spiel als bei den Bayern" erwartet. Seine Spieler müssten sich "ganz extrem und schnell darauf einstellen."