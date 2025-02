FCA im Hattrick-Glück: Claude-Maurice schießt Gladbach ab

Eine rote Karte für Torhüter Jonas Omlin warf Borussia Mönchengladbach aus der Bahn. In der zweiten Hälfte nutzte der FC Augsburg die Überzahl, um seine kleine Torkrise zu überwinden: Alexis Claude-Maurice sorgte mit einem Hattrick innerhalb von 15 Minuten für den verdienten 3:0-Sieg der Augsburger gegen Gladbach. Es war der erste Bundesliga-Hattrick in der Vereinsgeschichte des FC Augsburg.

Anpfiff um 17.37 Uhr und 30 Sekunden

Nach der kuriosen Anpfiffzeit um 17.37 Uhr und 30 Sekunden, da der FCA Stau stand, begann Borussia Mönchengladbach druckvoller. Mit intensiven Zweikämpfen kämpfte sich der FC Augsburg in das Spiel und hatte in der achten Minute die erste gute Chance durch Marius Wolf, der nach einer Ecke Jonas Omlin überraschte. Vor der Partie war das größte Problem des FCA die mangelnde Torgefahr: Das schienen die Fuggerstädter in Gladbach ändern zu wollen.

Phillip Tietz probierte es in der 24. Minute mal mit einem beherzt getretenen Weitschuss, schoss aber vorbei. Nach einer knappen halben Stunde machte der Gladbacher Robin Hack einen fatalen Fehler und spielte den Ball direkt in die Füße von Tietz, der nur noch Jonas Omlin vor sich hatte. Omlin, der erstmals seit dem 3. Spieltag wieder in der Startelf stand, grätschte den FCA-Stürmer von den Füßen. Schiedsrichter Florian Exner zeigte sofort die rote Karte für diese Notbremse.

Glanzparaden von FCA-Torwart Dahmen

Im Anschluss bäumten sich die Fohlen in Unterzahl auf. Nach einer Ecke kamen die Gastgeber dreimal hintereinander zum Kopfball aus kürzester Distanz, zweimal zeigte Finn Dahmen Glanzparaden, einmal klärte Chrislain Matsima auf der Linie. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde die Überzahl des FCA sichtbar. Genau daran knüpfte das Team von Trainer Jess Thorup in seinem 50. Bundesligaspiel als Augsburg-Coach in der zweiten Hälfte an.

Hattrick von Alexis Claude-Maurice

Dann begannen die 15 furiosen Minuten des Alexis Claude-Maurice. In der 55. Minute steckte Jeffrey Gouweleeuw geschickt auf Claude-Maurice durch, der flach aus halblinker Position ins kurze Eck schoss. Unglücklich für den eingewechselten Tobias Sippel im Tor der Borussia.

Wenig später fand Wolf bei einer kurz ausgeführten Ecke den im Rückraum lauernden Claude-Maurice, der zwar sehr zentral abschloss, doch wieder sah Sippel unglücklich aus, reagierte zu spät und der FCA führte mit 2:0 (61.).

Nach 70 gespielten Minuten fand Dimitrios Giannoulis den Torschützen, der an Julian Weigl vorbeidribbelte und mit einem beherzten Schuss zum 0:3 traf. Hattrick für Alexis Claude-Maurice. Im Anschluss verschanzten sich die Gladbacher in der eigenen Hälfte, die Augsburger griffen an, fanden aber keine Lücke mehr.