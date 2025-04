Finn Dahmens steiler Aufstieg: "Das ist schon verrückt"

Es ist schon eine besondere Geschichte, die Finn Dahmen gerade schreibt. Der 27-jährige Torwart des FC Augsburg hat in seiner Karriere schon den U21-Europameistertitel gewonnen. Aktuell steht er dank Topleistungen vor dem Sprung in die A-Nationalmannschaft. "Ich bin total entspannt", sagt Dahmen in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen angesprochen auf die Euphorie rund um seine Person.

Dahmen: Traum-Comeback nach Sprunggelenksverletzung

"Wie schnell es jetzt gegangen ist, ist schon verrückt", weiß Dahmen die Situation einzuordnen. "Wenn ich überlege, dass ich vor sechs Monaten noch verletzt war, vor viereinhalb Monaten auf der Bank saß und jetzt wird über sowas diskutiert. Das macht mich natürlich sehr stolz." Tatsächlich musste sich Dahmen seinen Stammplatz im Tor zurück erkämpfen. Nachdem Dahmen mit einer komplizierten Sprunggelenksverletzung lange ausfiel, stand Sommer-Neuzugang Nediljko Labrović bis zur Winterpause zwischen den Pfosten. Dann vollzog Trainer Jess Thorup den Torwartwechsel - und Finn Dahmen startete seine Rekordserie.

In 684 Spielminuten blieb er ohne Gegentor. Damit liegt der 27-Jährige auf Platz sechs der Bestenliste der Torhüter mit der längsten Weißen Weste. Vor ihm Granden wie Timo Hildebrand, Oliver Kahn und Manuel Neuer. "Das macht mich schon ein Stück weit stolz", strahlt Dahmen im Blickpunkt-Sport-Studio, schiebt aber schnell nach, dass das alles natürlich ein "Mannschaftserfolg" sei.

Thorup lobt Dahmen: "Schwiegermutters Traum"

Dahmen ist keiner, der große Töne spuckt. Das schätzt auch Trainer Thorup an ihm: "Er ist ein toller Junge, Schwiegermutters Traum", schwärmt der Däne. "Er ist sehr sehr nett, er ist ruhig, er ist angenehm und er hat viele Ambitionen, der beste Torhüter zu werden." Mit seiner jüngsten Gegentorlos-Serie hat er die Richtung schonmal vorgeben und das ist auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben. Der nominierte Dahmen beim letzten Lehrgang auf Abruf. Dahmens Torwarttrainer habe ihm deshalb mitgeteilt, "ich soll nicht zu weit wegfahren".

Deutschland oder England?: Dahmen hat die Nationalmannschaftswahl

Doch es kam zu keinem Einsatz, weswegen weiterhin nicht klar ist, welches Nationalwappen Dahmen in Zukunft auf der Brust tragen wird. Seine Mutter ist Engländerin, deshalb könnte Dahmen auch für die "Three Lions" auflaufen. Gleichzeitig käme es dort zu einem Mainzer Wiedersehen mit dem Ex-05er Thomas Tuchel. Kontakt habe es bisher aber noch nicht gegeben, berichtet Dahmen im BR Fernsehen.

"Falls sich irgendwann mal jemand melden sollte, überlege ich natürlich. Ich fühle mit mit beiden Nationen verbunden", stellt Dahmen klar und fügt hinzu: "Mal schauen, was die Zukunft bringt." Was für Dahmen in Sachen Nationalmannschafts-Nominierung außer Frage steht: "Ich kann es nur durch meine Leistung beeinflussen, deshalb gilt der Fokus nur dem FC Augsburg."