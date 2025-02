Was für den FCA spricht: Freitagabend, Flutlicht, Finn Dahmen

Die Saison des FC Augsburg ist - wieder mal - ein Auf und Ab. Zuletzt ging es bergauf, und daran hat die Defensive einen großen Anteil. Die Schwaben sind durch das 0:0 beim 1. FSV Mainz 05 seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen. In den sieben Pflichtspielen im Jahr 2025 kassierten die Augsburger gerade mal vier Gegentreffer.

Finn Dahmen hält seinen Kasten sauber

Der wieder als Nummer 1 agierende Finn Dahmen im Tor hat einiges mit der wiedergewonnenen defensiven Stabilität zu tun. Nach der Winterpause hatte sich der 26-Jährige den Platz im Kasten von Nediljko Labrovic zurückerobert, der die ersten 15 Saisonspiele absolvieren durfte. Dank starker Trainingsleistungen kam Thorup aber nun nicht mehr an dem früheren deutschen Jugend-Nationalspieler, der von der U15 bis zur U21 alle DFB-Nachwuchsteams durchlief, vorbei.

Und Dahmen überzeugte, hielt bei den durchaus überraschenden Auswärtssiegen bei Union Berlin (2:0) und in Bremen (2:0) sowie zuletzt in Mainz seinen Kasten sauber. Die Abstimmung mit seinen Vorderleuten passt gut. Und es war auch der eine oder andere Reflex dabei, mit dem Dahmen sein Team vor Gegentoren bewahrte. Thorup meint deshalb auch ihn, wenn er sagt: "Defensiv machen wir es sehr gut."

Verbesserungspotenzial in der Offensive

Offensiv ist freilich noch viel Luft nach oben. "Im Moment tun wir uns da etwas schwer", so der Däne Thorup in "Blickpunkt Sport". Gegen Leipzig, das auswärts selten mal ohne eigenen Treffer bleibt und im Angriff mit Benjamin Sesko, Lois Openda und Xavi Simons internationale Klasse aufweist, könnte es also durchaus sein, dass der FCA auch selbst treffen muss, um einen oder - noch lieber - drei Punkte mitzunehmen.

"Fünf Spiele in Serie ungeschlagen - das gibt uns viel Selbstvertrauen", sagt Trainer Jess Thorup. Nach drei Auswärtsspielen in Serie freut sich der 50-Jährige mal wieder auf die heimische Kulisse: "Beide Teams wollen Fußball spielen, und der neue Rasen in unserer Arena bietet dafür gute Bedingungen. Ich erwarte ein offenes Spiel."

Atmosphäre, neuer Rasen und elf gesunde Spieler

Dabei reklamiert er die Favoritenrolle nicht für den FCA: "Wir können gegen eine Top-5-Mannschaft zeigen, wie weit wir sind", sagte er. Leipzig sei ein Topteam, "aber wir haben einen Glauben an uns". Die Atmosphäre und der beachtliche Ergebnis-Lauf im neuen Jahr, in dem es nur zwei Niederlagen gab (jeweils mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart in Liga und DFB-Pokal) könnten da helfen: "Freitagabend, Flutlicht, zu Hause - das ist immer schön", sagte Thorup.

Neben den am Mittwoch bekannt gewordenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen seiner Spieler hat aber auch Thorup noch einige Fragezeichen. Mads Pedersen fällt mit einem Bänderriss "einige Wochen" aus, Elvis Rexhbecaj, Steve Mounié, Chrislain Matsim und Keven Schlotterbeck waren unter der Woche krank. "Wir werden es mit elf Mann und einer sehr guten Mannschaft auf den Platz schaffen." Und auch der Punktegarant der letzten Spiele wird wieder im Kasten stehen: Finn Dahmen.