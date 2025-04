Remis gegen Frankfurt - Trapp hält FC Augsburg auf Trab

Am Ende war nicht mehr drin als der eine Punkt: Der FC Augsburg hat am 30. Bundesliga-Spieltag alles versucht, doch gegen die vor allem in der zweiten Hälfte hartnäckige Eintracht Frankfurt war nur ein Unentschieden drin (0:0).

Der FCA schielt weiterhin auf den sechsten Rang, der zumindest für die Europa-Conference-League-Play-offs reichen würde. Aktuell fehlen den Schwaben vier Punkte darauf, sie bleiben in der Bundesliga-Tabelle auf Rang neun. Und so darf die Mannschaft von Trainer Jess Thorup nach dem Remis am Sonntag auf der Bundesliga-Zielgeraden noch von Europa träumen. Die Eintracht hingegen verteidigt ihren dritten Tabellenplatz, der Vorsprung auf Platz sechs beträgt nun fünf Punkte.

Kevin Trapp verhindert FCA-Chancen

In der ersten Spielhälfte schienen die Augsburger noch das Sagen zu haben. Sie starteten deutlich gefährlicher - die gesamte erste Hälfte über sorgten sie für Chancen und Nadelstiche. Frankfurts Keeper Kevin Trapp, der sein Comeback feierte, und seine Abwehr konnten aber immer noch in der letzten Sekunde klären. Die größte Möglichkeit der Schwaben gab es in der 24. Minute: Marius Wolf legte den Eckbal zu Cédric Zesiger ab, der mittig im Strafraum stand. Wieder war Trapp zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Er reagierte blitzschnell und rettete den Ball von der Linie. Die FCA-Fans jubelten schon - doch der Schiedsrichter pfiff das Abseits.

Die Adler hingegen blieben erstmal harmlos. Die unglückliche 0:1-Niederlage gegen Tottenham Hotspur und das Aus in der Europa League schien Eintracht noch in den Knochen zu haben. Wenige Ideen, wenig Durchschlagskraft - für einen Champions-League-Aspiranten war das in Durchgang eins deutlich zu wenig.

Gefährliche Frankfurter in der zweiten Hälfte

Aus der Kabine kamen die Frankfurter aber um einiges lockerer, das Spiel drehte sich, die Augsburger waren es fortan, die sich abmühten. In der 70. Minute begeisterte Adler Ansgar Knauff mit einem eindrucksvollen Alleingang, setzte sich gegen die FCA-Abwehr und gegen Keeper Finn Dahmen durch - Cédric Zesiger aber - der Mann des Moments - verhinderte das drohende 0:1. Die Eintracht machte auch fortan ordentlich Druck, die Augsburger Abwehr hatte alle Hände voll zu tun. FCA-Torwart Dahmen hielt gleich zweimal glänzend, erst bei einem Schuss von Hugo Ekitiké (77.), dann bei einem Kopfball von Tuta (81.).