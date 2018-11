Fußball-Bundesliga: Düsseldorf mit Zweckoptimismus gegen Bayern

Einfach den Bus ins Tor

Nach dem 4:1 vor der Länderspielpause gegen Hertha BSC will der Abstiegskandidat allen Ernstes für eine Überraschung sorgen. Einer aus den Reihen der Mannschaft kennt das Erfolgsrezept: Matthias Zimmermann. Mit dem VfB Stuttgart gewann er am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit 4:1 in der Arena. "Wir stellen einfach unseren Bus ins Tor", sagte der Mittelfeldspieler vor der Partie am Samstag (Beginn: 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen).

"Alle denken, dass wir verlieren. Aber wir müssen mutig mit Freude und Spaß an die Aufgabe herangehen. Vielleicht kann man dann ja ein Wunder schaffen", so Zimmermann. Durch das 4:1 gegen Hertha BSC habe seine Mannschaft, die mit nur acht Punkten aus elf Spielen auf einem Abstiegsplatz liegt, neues Selbstvertrauen für das schwere Gastspiel an der Isar getankt.

Fortuna braucht einen perfekten Tag und Glück

Ein Debakel wie beim 1:7 im vergangenen Monat bei Eintracht Frankfurt soll es nicht noch einmal geben. Dafür müsse seine Mannschaft in München, wo sich die Bayern nach dem 2:3 bei Borussia Dortmund den Frust von der Seele schießen wollen, aber "gut stehen, schnell umschalten, die Torchancen nutzen und hinten versuchen, die Null zu halten", so Zimmermann. Obwohl sich die Münchner in einer schwierigen Phase befänden und aktuell nur den fünften Rang mit sieben Zählern Rückstand auf Tabellenführer Dortmund belegen, bräuchte Düsseldorf "ganz viel Glück" und der FCB einen "schlechten Tag".