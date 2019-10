Fußball-Bundesliga: Dortmund schließt zum FC Bayern auf

1:0 gewann Dortmund - vor dem Spieltag nur Tabellenachter - das Borussia-Duell am Samstagabend gegen Mönchengladbach. Die Gladbacher bleiben trotz der Niederlage mit 16 Punkten Tabellenführer. Punktgleich Zweiter ist der VfL Wolfsburg nach einem Remis bei RB Leipzig. Dahinter folgen auf den Plätzen drei bis fünf gleich drei Teams mit 15 Punkten: der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Großer Gewinner des 8. Spieltags könnte noch der FC Schalke 04 werden. Die Gelsenkirchener spielen am Sonntag in Hoffenheim. Mit einem Sieg könnten sich die "Knappen" an die Tabellenspitze schieben.

FC Augsburg: Ein Abstiegsplatz droht

Trotz des unerwarteten Punktgewinns beim 2:2 gegen den FC Bayern steckt der FC Augsburg weiter im Tabellenkeller fest. Die Schwaben rutschten sogar einen Platz vom 14. auf dem 15. ab, am Sonntag droht sogar der Relegationsplatz. Denn der 1. FC Köln (17.) empfängt Schlusslicht Paderborn und könnte mit einem Sieg am FCA (15.) und dem FSV Mainz (16.) vorbeiziehen.