DFB-Trainer Wück: Top-Spielerinnen wie Bühl in Bundesliga halten

In der Frauen-Bundesliga laufen im Sommer zahlreiche Verträge aus, was die Wechselgerüchte anheizt, auch beim FC Bayern München. Gerüchte um einen Wechsel von Stammspielerin Klara Bühl gibt es seit Monaten aber auch die Vertragssituation von Shootingstar Alara Sehitler ist noch unklar. Nun sprach sich Frauen-Bundestrainer Christian Wück für einen Verbleib von Nationalspielerin Bühl in der Bundesliga aus, auch um die Attraktivität der Liga zu sichern.

Wück: "Es geht auch um den Standort Deutschland."

"Natürlich wollen wir unsere Top-Spielerinnen in Deutschland behalten", sagte der 51-Jährige im kicker: "Das hat nicht nur mit der individuellen Entwicklung zu tun. Es geht auch um den Standort Deutschland. Das macht die Liga für die Zuschauer attraktiv."

Spanische Medien berichten schon länger, der Champions-League-Sieger FC Barcelona habe Interesse an Bühl. Einen Wechsel der 24-Jährigen würde Wück sehr bedauern. "Ich kenne niemanden, der so beidfüßig ist wie sie", schwärmte der Trainer: "Diese Qualität besitzen nur sehr, sehr wenige. Deswegen wäre es so schade, wenn sie ins Ausland gehen würde." Auch Bayern-Trainer Alexander Straus will sich daher "von ganzem Herzen" für Bühls Verbleib einsetzen. Sie sei nicht nur eine "fantastische Spielerin", sondern auch ein "wirklich guter Mensch".

Bühl nach Barcelona, Brand zum FC Bayern?

Bühls Vertrag in München läuft zum Saisonende ebenso aus wie der von Jule Brand beim VfL Wolfsburg. Brands Abschied von den Wölfinnen im Sommer ist offiziell, unklar ist aber, wohin es die Flügelspielerin zieht. Spekuliert wird unter anderem über großes Interesse vom englischen Erstligisten Manchester City. Vielleicht folgt die 22-Jährige aber auch ihrer guten Freundin Lena Oberdorf. Deren Wechsel zum großen Rivalen nach München hatte bekanntlich im vergangenen Jahr große Wellen geschlagen, nun wird die nächste prominente Nationalspielerin mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Um in Zukunft mehr Spielerinnen auf dieses Niveau zu bringen, äußerte Wück eine klare Forderung: "Lasst die jungen Spielerinnen spielen!" Seiner Meinung nach säßen noch "zu viele deutsche Talente aus der U19 und U23 auf der Bank". Hier müssten Vereine und Verband noch eine Lösung finden, so Wück.

Shootingstar Sehitler

Ein deutsches Talent, das in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Alara Sehitler. Die 18-Jährige konnte in dieser Saison, auch aufgrund von Verletzungssorgen beim FC Bayern, auf sich aufmerksam machen. Im November 2024 bekam sie beim Kantersieg gegen die Schweiz ihren ersten Einsatz in der Nationalmannschaft. Der technisch versierte Shootingstar bekam 2023 bei den Bayern einen Zweijahresvertrag. Auch hier steht eine Verlängerung an.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hofft jedenfalls auf den Verbleib von vielen Nationalspielerinnen: "Ich bin überzeugt, dass die Nationalmannschaft eine große Bedeutung für den Frauenfußball insgesamt hat. Wir sollten ein gemeinsames Interesse daran haben, erfolgreich zu sein." Den nächsten Erfolg mit dem DFB könnten Wück und Künzer im Sommer bei den Europameisterschaft vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz feiern.