Fußball-Bundesliga darf Saison mit "Geisterspielen" fortsetzen

In den Fußball-Bundesligen darf die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Maihälfte fortgesetzt werden. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer nach Medienberichten in einer Telefonschalte. Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.

Die 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind mit 36 Profiklubs unter der Dachorganisation Deutsche Fußball-Liga (DFL) vertreten. Die DFL arbeitet schon länger auf eine Saisonfortsetzung hin und hat unter anderem ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Die DFL will auch wegen möglicher finanzieller Schäden bei den Klubs einen vorzeitigen Saisonabbruch vermeiden.

"Wir wissen, dass es kontrovers ist. Aber wir denken, das ist ein guter Kompromiss." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Termin des möglichen Neustarts soll DFL festlegen

Ein genaues Datum, ab wann wieder gespielt werden darf, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Auch das soll die DFL festlegen. Die Deutsche Fußball Liga hat bereits angekündigt, am Donnerstag (07.05.2020) in einer Videokonferenz mit allen Klubs die weiteren Schritte zu besprechen. Eine wesentliche Voraussetzung für den Saison-Fortgang ist, dass die Spieler, Trainer und Betreuer vor dem Neustart in eine vorgeschaltete Quarantäne gehen.