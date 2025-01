Doppelpack von Claude-Maurice: FC Augsburg überrascht in Berlin

Am 16. März konnte der FC Augsburg letztmals auf fremdem Platz (damals in Wolfsburg) gewinnen - in Berlin hat die Mannschaft von Trainer Jesse Thorup die zehnmonatige schwarze Serie beendet. Dank Doppeltorschütze Alexis Claude-Maurice, der in der 9. und in der 30. Minute traf, sicherte sich das Team den ersten Auswärtssieg der Saison und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf.

Jess Thorups Kontertaktik geht auf

Der FCA zeigte sich von Anfang an aggressiv und nutzte seine Chancen effizient - Alexis Claude-Maurice traf in der 9. und 30. Minute - es war der zweite Doppelpack in seiner Bundesliga-Premierensaison.

Die Augsburger, bei denen Cédric Zesiger einen Tag nach seiner Leihe vom VfL Wolfsburg gleich von Beginn an spielte, lauerten auf Konter - und nutzten jede Schwäche in der wackeligen Union-Verteidigung gnadenlos aus. Claude-Maurice stand nach zwei Angriffen über die rechte Offensivseite zweimal genau richtig im Rückraum.

Union, das unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart Vieles schuldig blieb, fand zwar mit mehr Ballbesitz besser ins Spiel, konnte jedoch kaum klare Torchancen herausspielen und blieb über weite Strecken ineffektiv.

FCA-Keeper Dahmen nur einmal richtig gefordert

FCA-Keeper Finn Dahmen musste nur beim Distanzschuss von Lucas Tousart (10.) wirklich zugreifen. Bis zum zweiten Gegentreffer und anschließend auch bis zur Halbzeitpause passierte ansonsten wenig vor den beiden Toren.

Dafür begann der zweite Durchgang mit einem Knall: Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff verhinderte die Latte den Anschlusstreffer von Jordan. Baumgart coachte energisch, hüpfte an der Seitenlinie mit Kappe, Hoodie und Brille immer wieder hin und her. Bis zur 62. Minute wechselte er bereits viermal, doch auch die frischen Kräfte von der Bank brachten kaum Gefahr.