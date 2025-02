Bayern München triumphiert 4:0 über Eintracht Frankfurt

Mit einem konzentrierten Auftritt war Bayern München über weite Strecken im Spiel gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt die bessere Mannschaft und siegte verdient mit 4:0 (1:0). Mit einer tollen Einzelaktion machte Jamal Musiala das 3:0, musste aber nach dem Torjubel behandelt werden.

Frankfurt hat die erste Chance

Die erste Chance der Partie hatten die Gäste aus Frankfurt. Nach einem Ballverlust von Hiroki Ito brauchte die Eintracht nur wenige Sekunden und einen Ballkontakt zum Weiterleiten auf Hugo Ekitike, der aus acht Metern nur knapp verpasste. Im Anschluss erspielten sich die Münchner ein Chancenplus und dominierten über weite Strecken die erste Halbzeit. Michael Olise und der für den angeschlagenen Harry Kane in die Startelf gerückte Thomas Müller hatten in der neunten Minute eine Doppelchance.

Olise und Sané bringen die SGE zum Schwitzen

Nach einer knappen Viertelstunde setzten Olise und Leroy Sané die Hessen mit ihrem Tempo unter Druck. Sané bediente den einlaufenden Musiala, der zwar mit einem beherzten Schuss Kevin Trapp im SGE-Tor überwand, aber Rasmus Kristensen konnte in höchster Not auf der Linie klären.

Trotz Überlegenheit sorgte ein Stellungsfehler von Min-jae Kim gegen Ekitike in der 22. Minute bei einem langen Ball für einen Frankfurter Konter. Der Eintracht-Stürmer bediente den ehemaligen Nürnberger Can Uzun, dessen strammer Schuss aus 17 Metern knapp über die Querlatte hinweg rauschte.

1:0 trotz Zeichen der Erschöpfung

Die Partie flachte durch einige Verletzungsunterbrechungen etwas ab, die Anzahl der Spiele schien z.B. bei Joshua Kimmich Spuren hinterlassen zu haben. So gab es sechs Minuten Nachspielzeit. Kurz vor Ende war es mal wieder Sané, der mit Tempo über den linken Flügel kam und zum einlaufenden Olise passte, der Tuta abschüttelte und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zum verdienten 1:0 drückte.

Ito trifft zum ersten Mal für die Bayern

In der 61. Minute verteidigte die Eintracht eine Ecke recht fahrlässig. Nachdem Trapp am Ball vorbeitaute, reagierte Hiroki Ito und traf per Direktabnahme zum 2:0. Es ist das erste Tor für Ito im Dress der Bayern, nachdem der Sommerneuzugang mit einem Mittelfußbruch lange ausfiel.

Eine gute Stunde war gespielt, als Harry Kane eingewechselt wurde, der im Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow angeschlagen ausgewechselt werden musste. Für den 3:0-Endstand sorgte Musiala mit einem unnachahmlichen Dribbling.

Im Alleingang tanzte Musiala an gleich drei Gegenspielern vorbei und schoss das 3:0. Allerdings musste Musiala nach dem Torjubel von den Ärzten behandelt und ausgewechselt werden. In der letzten Aktion des Spiels traf Serge Gnabry nach einem schönen Lauf von Harry Kane zum 4:0-Endstand.