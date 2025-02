Elfmetermonster Kane leitet Bayern-Sieg gegen Werder Bremen ein

Beim 31. Zusammentreffen zwischen Bayern München und Werder Bremen brauchte der Rekordmeister eine Halbzeit, um seine Dominanz in Tore umzuwandeln. Den 3:0 (0:0)-Heimsieg leitete Kane per Elfmeter ein. Der Ausnahmestürmer hat nun 29 Mal in Folge vom Punkt getroffen.

Konterchancen für Bremen

Wie zu erwarten, nahm der Rekordmeister die Spielkontrolle an sich. Trotzdem brauchten die Münchner 18 Minuten bis zur ersten gefährlicheren Chance. Michael Olise steckte den Ball auf Jamal Musiala durch, der aufs lange Eck zielte; doch Bremens Torwart Michael Zetterer bekam die Hand dazwischen.

Bremen blockte erfolgreich gegen einen anlaufenden FCB. Zu eigenen Aktionen kamen die Gäste für kurze Zeit ab der 20. Minute, doch Manuel Neuer wurde in seinem 518. Bundesligaspiel nicht geprüft. Die Konterversuche von Mitchel Weiser unterbanden Min-jae Kim in der 20. und Joshua Kimmich in der 22. Minute.

75 Prozent Ballbesitz, kaum Chancen

Nach dieser kurzen Druckphase rückten die Bremer mit jeder Minute der Halbzeit etwas weiter zurück, tief in den eigenen Strafraum. Nicht die schlechteste Taktik gegen Bayern München, die zwar 75 Prozent Ballbesitz hatten, aber trotz drückender Überlegenheit zu wenig Durchschlagskraft auf den Platz brachten.

Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Harry Kane in der Nachspielzeit. Nach einer Flanke des für Konrad Laimer in die Startelf gerückten Sacha Boey setzte sich der Stürmer gegen zwei Bremer durch, verfehlte aber das Tor.

Die zweite Hälfte startete mit der bisher gefährlichsten Situation des Spiels. Es war wieder Kane, dieses Mal aber mit dem Spann aus 18 Metern. Der Ausnahmestürmer musste aber noch gute zehn Minuten auf sein 20. Saisontor warten, denn sein wuchtiger Schuss ging an die Latte.

Kompanys Anpassungen bringen den Durchschlag

In der 55. Minute nahm Anthony Jung im Laufduell mit Kane den Ball mit dem Arm mit. Schiedsrichter Sören Storks entschied sofort auf Handelfmeter. Münchens Nummer neun verwandelte verlässlich seinen 28. Elfmeter in Folge zum 1:0.

Dem Team von Trainer Vincent Kompany gelang es in der zweiten Hälfte, mit kleinen Veränderungen die Bremer effektiver unter Druck zu setzen. Gerade die Hereingaben von Joshua Kimmich machten den Grün-Weißen Probleme. So auch in der 67. Minute, als Kimmichs Dayot Upamecano fand, dessen Kopfball Zetterer glänzend parierte.

In der 81. Minute wechselte Kompany Leory Sané ein, und in der 82. Minute traf Sané zum 2:0. Vorher hatte der ebenfalls eingewechselte Konrad Laimer den Ball weit über außen bis in den Strafraum getragen. Die perfekte Flanke konnte Sané dank seines schlauen Laufwegs ins leere Tor schieben. In der Nachspielzeit legte Harry Kane dann noch einen drauf und verwandelte seinen 29. Elfmeter in Folge. Jung hatte Musiala gefoult. Werder Bremen hatte keinen einzigen Torschuss in Halbzeit zwei.