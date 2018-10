Fußball-Bundesliga: Augsburg verschenkt Sieg in Dortmund

In einem furiosen, mitreißenden Fußballspiel mit Topchancen auf beiden Seiten traf Alfred Finnbogason in der ersten Halbzeit zur Augsburger 1:0-Führung (22.). Nach dem Dortmunder Ausgleich durch Paco Alcacer (62.) schüttelte sich der FCA nur kurz, übernahm wieder die Initiative und ging durch Philipp Max erneut in Führung (71.).

Vier Tore in den letzten zehn Minuten

Alles schien schon auf einen Überraschungssieg hinzudeuten, da schlief die Augsburger Abwehr einmal im Kollektiv. Nach einem schnell ausgeführten Dortmunder Freistoß tauchte Alcacer frei vor FCA-Torwart Andreas Luthe auf und traf zum 2:2-Ausgleich (80.).

Was folgte, war eine komplett verrückte Schlussphase: Nur nach dem Ausgleich traf der eingewechselte Mario Götze zum 3:2 für Dortmund, erstmals führte der Tabellenführer. Sollte der sensationelle Auftritt der Augsburger nicht belohnt werden? Die Schwaben zeigten wie schon nach dem 1:1 eine unglaubliche Moral, stürmten weiter mutig nach vorne und belohnten sich zunächst: Michael Gregoritsch drückte eine Ecke per Kopf zum absolut verdienten 3:3 (87.) über die Linie.

Paca Alcacers Traumfreistoß in der Nachspielzeit

Doch es sollte nicht reichen. Der eingewechselte Sergio Cordova bescherte Dortmund in der Nachspielzeit durch ein unnötiges Foul einen Freistoß rund 20 Meter vor dem FCA-Tor. Es kam zu einem herausragenden Moment des Paco Alcacer. Der Spanier schlenzte den Ball über die Mauer ins rechte Toreck - in der letzten Aktions des Spiels (90.+6). Die wackeren Augsburger fahren ohne Punkte zurück in die Heimat.