Servus Bundesliga: FC Bayern verabschiedet Müller mit Sieg

Es war das erfolgreiche Warm-up für die große Meisterparty und der letzte Auftritt einer Bayern-Legende: Der FC Bayern hat die Saison 2024/2025 der Fußball-Bundesliga mit einem 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim abgeschlossen.

Für Thomas Müller war es das 751. Pflichtspiel im Bayern-Trikot. Als der 35-Jährige in der 60. Minute ausgewechselt wurde, zollten ihm die über 30.000 Fans Respekt. Sie erhoben sich von den Plätzen, als der Bayernstar unter großem Applaus die Bundesliga-Bühne endgültig verließ.

Gefeiert wurde auch Harry Kane, der sich mit 26 Treffern als erster Spieler überhaupt in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons die Torjägerkanone sicherte.

Müllers Bundesliga-Abschiedstour endet in Hoffenheim

Für den Rekordmeister, bei dem 13 Spieler die 34. Meisterschaft schon unter der Woche auf Ibiza gefeiert hatten, ging es gegen Hoffenheim nur noch darum, die Saison mit einem Sieg zu beenden, bevor am Sonntag dann die große Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon über die Bühne geht.

Trainer Vincent Kompany schickte Müller zum letzten Mal in der Startelf auf den Rasen. Ungewohnt war dagegen, dass Harry Kane zunächst auf der Bank Platz nahm und Serge Gnabry begann. Aleksandar Pavlovic bekam den Vorzug vor Leon Goretzka.

Olise zirkelt Freistoß in den Kasten

Mit fast 70 Prozent Ballbesitz zeigten die Bayern, dass es ihnen auch am letzten Spieltag nicht an der Motivation fehlte. Doch eine Großchance war zunächst nicht zu sehen. Konrad Laimer (20') löffelte das Leder über den Kasten, Gnabry (21') jagte das Spielgerät knapp über den Querbalken. Erst ein Freistoß von Michael Olise fand dann in der 33. Minute zielgenau ins Tor der Breisgauer. Der Franzose hatte das Spielgerät über die Mauer hinweg ins rechte Eck gezirkelt. Keeper Oliver Baumann berührte das Leder zwar noch, das 1:0 konnte er aber nicht verhindern.

Müller nicht im Torglück, Kimmich trifft

In der 48. Minute war es dann fast soweit mit dem großen Müllerabschied. Der 35-Jährige hatte Baumanns-Abschlag geblockt, schob das Leder dann allerdings aus spitzem Winkel nur ans Außennetz. Der Schiedsrichter hatte die Aktion allerdings auch schon abgepfiffen. Mehr Glück hatte Joshua Kimmich, der es nach genialem Zuspiel von Olise durch die Beine von Marion Bülter im Strafraum mit einem Schuss aus der Drehung versuchte. Leo Östigård fälschte das Spielgerät unglücklich ins kurze Eck ab; Baumann war aus kurzer Distanz machtlos. Es stand 2:0 für den FC Bayern.

In der 60. Minute war es dann für Thomas Müller endgültig Zeit, die Bundesligabühne zu verlassen. Stürmer Harry Kane übernahm seinen Platz. Der Engländer traf den Pfosten; zum 3:0 netzte dann Serge Gnabry (80') ein. Mit dem 4:0 schrieb sich dann auch Kane (86') auf die Liste der Torschützen.