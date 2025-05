26 Bundesligatreffer: Harry Kane ist wieder Torschützenkönig

Was für eine Saison für den FC Bayern in der Bundesliga! Die Münchner knackten in der Saison 2024/25 mit 82 Zählern erstmals seit fünf Jahren wieder die 80-Punkte-Marke. Trainer Vincent Kompany schaffte damit die zweitbeste Premieren-Saison nach Pep Guardiola, zwei Saison-Niederlagen sind so wenige wie zuletzt 2017.

Harry Kane zum zweiten Mal in Folge bester Torjäger

Und Stürmer Harry Kane konnte sich nach der Meisterschale am letzten Spieltag beim 4:0-Erfolg in Hoffenheim über die zweite Trophäe der Saison freuen. Mit 26 Treffern sicherte sich der Engländer als erster Spieler überhaupt in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons die Torjägerkanone, die ihm nach der Begegnung überreicht wurde. Auch gegen die TSG hatte Kane seine Torjäger-Qualitäten bewiesen und nach seiner Einwechslung zum 4:0-Endstand getroffen.

Gleichzeitig führt Kane auch die Scorerwertung an. 26 Treffer und zwölf Torvorlagen - kein anderer Bundesligaprofi kommt auf diesen Spitzenwert. Platz zwei in dieser Wertung belegt mit Michael Olise (zwölf Tore, 19 Assists) ein weiterer FC-Bayern-Profi.