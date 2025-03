Union ist nicht Leverkusen - FC Bayern lässt Punkte liegen

Der FC Bayern lässt im Meisterrennen Punkte liegen. Bei Union Berlin kamen die Münchner am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur zu einem 1:1. Trotz drückender Überlegenheit glückte dem FCB nur ein Treffer durch den eingewechselten Leroy Sané - und hinten patzte Torwart Jonas Urbig.

FC Bayern dominant, aber ohne Torchancen

Von Anpfiff an schnürte der FC Bayern Union Berlin in der eigenen Hälfte ein. Der Tabellenführer überrollte die Gäste fast schon: 73,3 Prozent Ballbesitz, acht Schüsse in den ersten 45 Minuten, acht Ecken.

Nur: Die Torgefahr fehlte. Flanken, schnelle Ballstafetten, Fernschüsse - die Bayern probierten alles einmal aus, erfolgreich war nichts. Union-Torwart Frederik Rönnow war nur einmal richtig gefordert: Kurz vor der Pause hielt er prächtig gegen den über links allein auf ihn zustürmenden Serge Gnabry (45.).

Fast ein Kimmich-Eigentor

Duchgang zwei begann gleich mit zwei Wachrüttlern. Harry Kane hatte per Freistoß die zweite gute Bayern-Chance des Spiels, zielte aber zu zentral (50.). Auf der Gegenseite musste Münchens Torwart Jonas Urbig erstmals eingreifen: Eine feste Hereingabe beförderte Joshua Kimmich, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat, aufs eigene Tor, Urbig war aber zur Stelle (51.).

Union war nun aber tatsächlich etwas besser im Spiel und witterte seine Chance. Bei einem schnellen Konter prüfte der allein durchgestartete Josip Juranovic FCB-Keeper Urbig. Der klärte den durchaus satten Schuss zur Ecke (59.). Danach folgte aber wieder die FC-Bayern-Dominanz, unverändert ohne Torchancen.

Joker Leroy Sané trifft zur Führung

Dass den Münchnern schließlich doch noch ein Tor glückte, lag auch an einem schwächeren Moment der Union-Defensive. Dayot Upamecano schickte Rechtsverteidiger Josip Stanisic steil, der passte scharf von der Grundlinie in die Mitte. Berlins Jeong wartete auf den Ball, anders der eingewechselte Leroy Sané, der dem Leder entgegen stürmte und trocken ins Eck schob (75.).

Urbig patzt, Union gleicht aus

Doch mit dem vermeintlich sicheren Sieg im Blick packte auch die FC-Bayern-Abwehr ihre ersten Fehler aus - und Union nutzte das prompt aus.

Juranovic wurde auf der rechten Seite kaum gestört und konnte gefährlich in den Fünfmeterraum flanken. Torwart Urbig faustete den Ball mit nur einer Hand zu schwach nach vorne, Benedict Hollerbach war der Nutznießer und drückte den Abpraller aus rund fünf Metern ein (83.).