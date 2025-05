Landespokalfinale: Illertissen - Haching I 24.5., 17.30 Uhr

Im Vöhlinstadion in Illertissen wird der letzte Titel der Fußballsaison in Bayern vergeben. Regionalligist FV Illertissen kämpft gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching um den Titel im Bayerischen Landespokal. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

BR24Sport überträgt die Partie ab 17.30 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Florian Eckl.

Kleiner Stimmungsaufheller für Haching?

In der kommenden Saison gehören beide Teams der Regionalliga Bayern an. Die SpVgg Unterhaching ist nach zwei Jahren mit deutlichem Abstand aus der 3. Liga wieder abgestiegen. Nur vier Siege konnten die Hachinger in der Ligasaison holen. Der Gang in die vierte Liga stand schon vier Spieltage vor dem Ende fest.

Kleiner Trost für die Hachinger Fans waren die Auftritte ihrer Mannschaft im Landespokal. Im Viertelfinale bezwang die Spielvereinigung den TSV 1860 München mit 3:1, um im Halbfinale gegen Bamberg (3:1) ins Endspiel einzuziehen. Der Sieg im Finale und damit der Einzug in den DFB-Pokal wäre eine kleine Rettung dieser ansonsten recht verkorksten Hachinger Saison.

Macht Illertissen das Pokal-Triple perfekt?

Gegner Illertissen weiß noch ganz genau, wie sich die Trophäe anfühlt. Die Schwaben gewannen den Landespokal 2022 und 2023. In diesem Jahr schalteten sie im Halbfinale Titelverteidiger Ingolstadt aus. Auch der FVI könnte seine Saison krönen. Bis zum 27. Spieltag stand das Team von Trainer Holger Bachthaler auf Platz zwei in der Regionalliga Bayern, stürzt im Saisonfinale aber ab und beendete die Spielzeit schließlich auf Rang neun. Im Landespokalfinale wollen sie ihren dritten Titel holen.