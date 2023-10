FC Bayern gegen Dynamo Dresden: Heißer Tanz im kalten Krieg

Beckenbauer trifft auf "Beckenbauer des Ostens"

Der FC Bayern ging aufgrund seiner prominenten Besetzung als klarer Favorit in die Partie gegen Dynamo Dresden, bei denen der sogenannte "Beckenbauer des Ostens", Hans-Jürgen - besser bekannt als "Dixie" - Dörner im Aufgebot stand. Dörner, der 2022 verstarb, war in seiner Profikarriere nur für Dresden aktiv, für die DDR-Nationalmannschaft absolvierte er 100 Länderspiele. Der Libero Dörner, der bis heute als bester Fußballer in der Geschichte der DDR gilt, erhielt den Beinamen "Beckenbauer des Ostens" aufgrund seiner eleganten Spielweise, die der des "Kaisers" Franz Beckenbauer glich.

Die Gäste aus Sachsen gingen bereits nach einer knappen Viertelstunde durch Rainer Sachse in Führung (13.), doch der Jubel war nur von kurzer Dauer. Vier Minuten später erzielte Willi Hoffmann den Ausgleich für den FC Bayern (17.) und Bernd Dürnberger drehte die Partie schließlich (26.). Doch Dynamo steckte nicht auf und erzielte erneut durch Sachse erst den Ausgleich (34.) und durch Gert Heidler noch vor der Pause die Führung (42.).

In der zweiten Halbzeit meldete sich der FCB in Person von Franz "Bulle" Roth" zum 3:3 (71.) zurück, ehe Gerd Müller die Bayern zum Hinspiel-Sieg schoss (83.). Auch das Rückspiel war umkämpft und torreich. Ein erneut spektakuläres 3:3 reichte der Mannschaft von Trainer Udo Lattek, um in der Addition mit 7:6 in die nächste Runde einzuziehen.

Erfolg über Dynamo ebnet Weg zum Landesmeister-Titel

Am Ende der Saison holte man sich den ersten Titel im Europapokal der Landesmeister. Im Finale in Brüssel rettete Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck die Münchner mit seinem Treffer zum 1:1 in der 119. Spielminute ins Wiederholungsspiel, das damals noch anstelle eines Elfmeterschießens ausgetragen wurde. Der zweite Anlauf ging mit 4:0 durch die Doppelpacker Uli Hoeneß und Gerd Müller klar an den FC Bayern. In den darauffolgenden zwei Jahren sollten sich die Münchner Europas Krone noch zweimal aufsetzen.