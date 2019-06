Fußball: Alle Profiklubs erhalten Lizenz

1. FC Kaiserslautern erfüllt Auflagen

Die größte Zitterpartie gab es wohl bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Der viermalige deutsche Meister hat die vom DFB gestellten Auflagen und Bedingungen erfüllt. sind die Roten Teufel auch in der Spielzeit 2019/20 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse vertreten. Die Pfälzer hatten wegen einer Finanzierungslücke im Etat um die Lizenz bangen müssen. Durch den vor knapp zwei Wochen vertraglich fixierten Einstieg des Luxemburger Unternehmers Flavio Becca, der dem Verein zunächst ein Darlehen über 2,6 Millionen Euro gewährt, konnte diese geschlossen werden. Vom Finanzpartner Quattrex fließen zudem 2,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen.