Dritter Sieg im dritten Spiel: 1860 München weiter in Topform

Neun Punkte und 10:1-Tore: So lautet die beeindruckende Bilanz für den TSV 1860 München aus der Englischen Woche mit drei Spielen. Das Team von Patrick Glöckner gewann bei Waldhof Mannheim mit 3:0. Mit 48 Punkten belegen die Löwen Platz neun. Doch der Traum vom Aufstieg scheint weiter unrealistisch zu sein. Der Relegationsplatz ist fünf Spieltage vor Schluss acht Punkte entfernt.

Ereignisarme erste Hälfte

Für den TSV 1860 München ist das Thema Abstieg ad acta gelegt. Anders aber die Ausgangsposition der Gastgeber: Waldheim muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Nach vier Spielen ohne Sieg trennten sich die Mannheimer nach der 0:2-Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Unterhaching von Ex-1860-Trainer Bernhard Trares.

TSV 1860 München geht nach Foulelfmeter in Führung

Mit Dominik Glawogger an der Seitenlinie sollte es besser laufen. Die Anfangsphase des Spiels gehörte den Gastgebern, doch richtige Chancen konnten sie nicht herausspielen. Von 1860 war wenig zusehen - die Partie war vor allem in der ersten Halbzeit recht ereignisarm. Einzig ein Foulelfmeter sorgte für einen Torerfolg. Nach einem Foul von Maximilian Thalhammer gegen Tim Danhof zeigte Schiedsrichter Max Burda sofort auf den Punkt: Thore Jacobsen verwandelte souverän zur Löwen-Führung (43.).

Löwen legen nach

In der zweiten Hälfte agierte Waldhof weiter glücklos, die Münchner dagegen nutzten eine ihrer wenigen Chancen: In der 61. Minute erhöhte Patrick Hobsch auf 2:0. In der Schlussphase machte TSV 1860 München den Sieg perfekt. David Philipp setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt mit dem 3:0. Waldhof Mannheim konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen und musste sich letztlich geschlagen geben