Wechsel an der Löwenspitze: Mang soll Reisinger ablösen

Wechsel an der Löwenspitze: Gernot Mang soll neuer Präsident des TSV 1860 München werden. Der 56-jährige Unternehmer ist als Nachfolger des umstrittenen Robert Reisinger auserkoren, der vor knapp acht Jahren das Amt übernommen hatte und nicht mehr zur Wahl steht. Der Verwaltungsrat hat damit schon Monate vor der Wahl Anfang Juli seine Wahlvorschläge veröffentlicht. Neben Mang sollen als Vizepräsidenten Christian Dierl (44), Peter Schaefer (34) und Heinz Schmidt (64) antreten.

Präsidium wird vergrößert

"Dem Präsidium sollen nach Beschluss des Verwaltungsrats künftig vier Personen angehören, um die vielfältigen Aufgaben im Verein und seinen Tochtergesellschaften im Ehrenamt angemessen bewältigen zu können", hieß es in der Mitteilung. Erstmals kandidieren bei der Mitgliederversammlung im Sommer drei Vizepräsidenten. Aufsichtsrat Thomas Probst soll das Gremium zusätzlich beraten.

Mang kandidiert erneut

Im Sommer hatte sich Gernot Mang bereits für einen Posten im neuen Verwaltungsrat zur Wahl stellen lassen, war aber gescheitert. Im Anschluss ließ er verlauten, er "werde mit vollem Engagement hinter unserem Verein stehen." Seit Monaten gab es das Gerücht, Mang solle die Nachfolge des nicht unumstrittenen Reisinger antreten. Der 56-Jährige hatte einen Darlehensvertrag mit Hasan Ismaik unterschrieben, der die 50+1 Regel praktisch aushebelt.

Stadionfrage: Mang will in Giesing bleiben

"Der Verwaltungsrat bedankt sich bei den scheidenden Präsidiumsmitgliedern Robert Reisinger, Karl-Christian Bay und Norbert Steppe ganz herzlich für ihr langjähriges herausragendes ehrenamtliches Engagement für den TSV München von 1860", hieß es in der Mitteilung des Gremiums beim Fußball-Drittligisten. Wenn das neue Präsidium Anfang Juli gewählt werden sollte, wird es direkt vor Herausforderungen stehen, nicht nur, was die sportliche Ausrichtung betrifft. Die Stadionfrage will gelöst werden. Mang hatte sich in der Vergangenheit für einen Verbleib in Giesing ausgesprochen.