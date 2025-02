Intensives Duell: Ingolstadt punktet glücklich bei mutigen Löwen

Der TSV 1860 München war gegen den FC Ingolstadt die spielbestimmende Mannschaft und ging verdient durch Maximilian Wolfram in Führung. Beachtenswert effizient glichen die Schanzer wenig später durch den ligaweiten Top-Torschützen Sebasitan Grönning zum 1:1 (0:0) Endstand aus.

Selbstbewusste Münchner

Vier Punkte holte Patrick Glöckner als neuer 1860-Trainer in seinen ersten zwei Spielen. Gegen Ingolstadt traten die Münchner selbstbewusst auf und von einem Unterschied von zehn Tabellenplätzen zwischen Ingolstadt und den Löwen auf Platz 14 war nichts zu erkennen.

Nach einer guten Viertelstunde gab es Aufregung im Strafraum der Löwen. Max Besuschkow fiel im Fünfer, allerdings bevor es einen Kontakt gegeben hatte.

Guttau hat die beste Chance

Die beste Chance der ersten Hälfte hatte Julian Guttau. Der 25-Jährige spielt unter Glöckner wieder auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld und zog zentral von der Strafraumkante ab. Den abgefälschten Schuss konnte Keeper Pelle Boevink halten. Ingolstadt probierte es über lange Bälle, strahlte aber wenig Torgefahr aus.

Wolfram bringt 1860 in Führung

Auch in der zweiten Hälfte kontrollierten die Sechziger das Spielgeschehen. In der 64. Minute zahlte sich das Engagement aus. Tim Danhof verlagerte den Angriff feinfühlig zu Maximilian Wolfram, der noch ein paar Meter in den gegnerischen Strafraum zog und in den kurzen Winkel zum 1:0 zielte. Einen Schuss, den Keeper Boevink hätte halten können.

Grönning rettet einen Punkt

Vier Minuten später erwischte der eingewechselte Sebastian Grönning eine akkurate Flanke von Felix Keidel und köpfte wuchtig ins Tor ein. Der etwas glückliche Ausgleich für die Schanzer. Mit seinem 14. Treffer führt Grönning nun alleine die Torjägerliste der 3. Liga an.

Im Anschluss war 1860 bemüht, den Weg nach vorne zu finden, während sich Ingolstadt auf das Verteidigen fokussierte. Am Ende müssen sich die Löwen mehr über den Punkt ärgern als die Gäste. In der Nachspielzeit hatte Soichiro Kozuki den Sieg auf dem Fuß, doch Pelle Boevink rettete in höchster Not.