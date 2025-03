Sven Bender soll "zweiter Sandro Wagner" werden

Nach der Entlassung von Heiko Herrlich bei der SpVgg Unterhaching ist der Wunschkandidat für den Trainerposten klar: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sven Bender ein zweiter Sandro Wagner werden kann", sagt Unterhachings Präsident Manfred Schwabl im BR24Sport-Interview. "Andererseits müssen wir jetzt auch schauen, wie wir es mit dem DFB regeln, damit wir nicht wieder Strafen bekommen", so Schwabl weiter.

Schwabl: "Lösung finden, die dem DFB auch gefällt"

Dem Wunschkandidaten Bender fehlt aktuell noch die nötige Trainerlizenz, der SpVgg droht daher eine Strafzahlung. Schon nach der Entlassung von Marc Unterberger Anfang Dezember kam das Thema auf. Damals hieß die Lösung, Heiko Herrlich zum Cheftrainer zu machen. Auch nach dessen Entlassung ist der Präsident optimistisch: "Wir werden sicherlich eine Lösung finden, die dem DFB auch gefällt."

Beim Sicherheitskonzept fehlen "Kleinigkeiten"

Ein zweites akutes Thema bei den Hachingern ist das für Hochrisikospiele nicht zulässige Sicherheitskonzept. "Da sind wir kurz davor, dass unser Sicherheitskonzept für alle Heimspiele endgültig ist", so Schwabl. Das Heimspiel am Samstag gegen Alemannia Aachen wird stattfinden können. "Grundsätzlich sind wir jetzt so weit, dass alle Punkte erfüllt sind. Es gibt zwei, drei Kleinigkeiten, die am Montag noch besprochen werden."

Abstieg in die Regionalliga und dann?

Für Schwabl bleibt eines unverständlich: "Die Sicherheit im Stadion ist sehr wichtig, aber wenn man im Fußball 600 Seiten Sicherheitskonzept braucht, dann kann was nicht passen." Schwabl will die offenen Fragen schnell klären, damit die SpVgg Unterhaching mit dem sportlichen Neuaufbau starten kann. Mit einem wahrscheinlichen Abstieg in die Regionalliga habe man sich schon abgefunden, so der Präsident.