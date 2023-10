Vierfach-Fetsch sichert Haching dritten Saisonsieg

Die SpVgg Unterhaching fühlt sich weiter pudelwohl in Liga drei. Gegen Rot-Weiss Essen holte das Team von Trainer Marc Unterberger den dritten Saisonsieg. Mann des Abends im Hachinger Sportpark war Viererpacker Mathias Fetsch.

Fetschs Doppelkopf sorgt für komfortable Halbzeitführung

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und hatten durch Simon Skarlatidis die erste gute Gelegenheit, die sich als Dreifachchance entpuppte. Erst scheiterte Skarlatidis per Fuß an Essens Keeper Jakob Golz. Dieser parierte anschließend den Kopfball von Patrick Hobsch, ehe wieder Skarlatidis zum Schuss kam, aber wieder an Golz scheiterte (12.). Nur wenig später tauchte auch Rot-Weiss Essen gefährlich vor dem Tor auf, doch Haching-Keeper Rene Vollath parierte den Abschluss von Marvin Obuz aus dem Rückraum (16.).

Und dann sollte die Show des Mathias Fetsch beginnen. Erst traf der Stürmer nach einer Ecke von Skarlatidis (28.). Dann war Fetsch in der Nachspielzeit erneut per Kopf zur Stelle und nickte eine Flanke von der rechten Seite gefühlvoll ins lange Eck (45.+2).

Maier und Fetsch nutzen Essener Unkonzentriertheit

Den zweiten Durchgang eröffnete der Gast in Person von Lucas Brumme, der seinen Abschluss nur knapp rechts am Pfosten vorbei setzte (56.). Nur wenige Sekunden später schnürte der Mann des Abends seinen Dreierpack - diesmal aber nicht per Kopf. Nach einem Ballverlust in der Verteidigung legte Sebastian Maier Fetsch den dritten Treffer auf. Der musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben (57.).

Die Begegnung war damit entschieden. Essen wehrte sich mit einem Abschluss von Leonardo Vonic (72.) noch zeitweise, konnte aber nichts mehr entgegensetzen. Stattdessen machte Fetsch auch noch sein viertes Tor. Nach Freistoß von Welzmüller traf er aus kurzer Distanz zum Endstand von 4:0 (89.).